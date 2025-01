Ancora problemi per i messaggi RCS tra iPhone e Android: è colpa di Apple?

Il tanto atteso supporto per i messaggi RCS è arrivato su iPhone con iOS 18, ma le aspettative di una comunicazione “seamless” tra iOS e Android non sono state soddisfatte del tutto. In particolar modo, sono stati diversi i problemi che hanno caratterizzato lo scambio di messaggi tra le due piattaforme e nelle ultime settimane sembra esserne emerso un altro piuttosto importante. Dopo una prima analisi degli esperti (e della stessa Google), sembra proprio che l’integrazione di questa tecnologia sulla piattaforma di Apple abbia più di qualche difetto.

I messaggi RCS si convertono in SMS: Google accusa Apple del problema

Crediti: Apple

Negli ultimi giorni sono emerse in rete diverse segnalazioni da parte di utenti che non riescono a scambiare correttamente messaggi RCS tra Android e iPhone, in particolar modo per quelli che utilizzano i dispositivi Pixel di Google. A quanto pare, infatti, dopo qualche minuto dall’inizio della conversazione, i messaggi RCS vengono convertiti nuovamente in SMS, perdendo tutte le funzionalità aggiuntive previste dal protocollo di messaggistica. Riavviando l’iPhone interessato, il problema sembra risolversi, per poi ripresentarsi solitamente dopo una ventina di minuti.

Questo comportamento particolarmente strano è già finito sotto la lente di ingrandimento di Google che, in una nota alla stampa, seppur senza scendere in dettagli tecnici, ha dichiarato che il problema potrebbe essere causato proprio dell’integrazione della tecnologia RCS sui dispositivi con iOS. La colpa, quindi, sarebbe di Apple e non possiamo far altro che attendere che sia proprio la compagnia di Cupertino a proporre una soluzione al problema.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le