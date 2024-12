Motorola presenta Moto G15, G05 e E15: novità e prezzi

Dopo aver avviato la fase d’aggiornamento ad Android 15 per alcuni dei suoi smartphone, ecco che Motorola inizia a far debuttare le leve di nuova generazione, partendo da Moto G15, G05 e E15. Sono tre smartphone che si collocano nella fascia più economica del mercato, sia per caratteristiche tecniche che per prezzo di vendita.

Moto G15, G05 e E15 ufficiali: come si rinnova la fascia bassa di Motorola

Motorola Moto G15 è disponibile nelle colorazioni Gravity Grey, Iguana Green e Sunrise Orange al prezzo di 159,90€ per la versione da 4/128 GB, salendo a 179,90€ per quella da 8/128 GB e 199,90€ per quella da 8/256 GB.

Dimensioni di 165,7 x 76 x 8,2 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display LCD IPS da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 60 Hz e protezione Gorilla Glass 3

(2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 60 Hz e protezione Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali

SoC MediaTek Helio G81 Extreme a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core Cortex-A75 fino a 2 GHz

GPU Mali-G52 MC2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

128/256/512 GB di ROM con microSD fino a 1 TB

Batteria da 5.200 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W Fotocamera posteriore da 50+5 MP f/1.8-2.4 con ultra-grandangolare

f/1.8-2.4 con ultra-grandangolare Fotocamera frontale da 8 MP f/2.0

Speaker stereo Dolby Atmos

Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C 2.0, mini-jack

Software Android 15

Motorola Moto G05 è disponibile nelle colorazioni Forest Green e Plum Red al prezzo di 139,90€ per la versione da 4/128 GB, salendo a 169,90€ per quella da 4/256 GB.

Dimensioni di 165,7 x 76 x 8,2 mm per 189 grammi

Certificazione IP54

Display LCD IPS da 6,67″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass 3

(1.612 x 720 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali

SoC MediaTek Helio G81 Extreme a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core Cortex-A75 fino a 2 GHz

GPU Mali-G52 MC2

4 GB di RAM LPDDR4X

64/128/256 GB di ROM con microSD fino a 1 TB

Batteria da 5.200 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W Fotocamera posteriore da 50 MP f/1.8

f/1.8 Fotocamera frontale da 8 MP f/2.05

Speaker stereo Dolby Atmos

Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0, mini-jack

Software Android 15

Motorola Moto E15 è disponibile nelle colorazioni Misty Blue e Fresh Lavander al prezzo di 119,90€ per l’unica versione da 2/64 GB.

Dimensioni di 165,7 x 76 x 8,2 mm per 189 grammi

Certificazione IP54

Display LCD IPS da 6,67″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass 3

(1.612 x 720 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali

SoC MediaTek Helio G81 Extreme a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core Cortex-A75 fino a 2 GHz

GPU Mali-G52 MC2

2 GB di RAM LPDDR4X

64 GB di ROM con microSD fino a 1 TB

Batteria da 5.200 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W Fotocamera posteriore da 32 MP f/2.2

f/2.2 Fotocamera frontale da 8 MP f/2.05

Speaker stereo Dolby Atmos

Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0, mini-jack

Software Android 14 Go Edition

