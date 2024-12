Dreame X40 Ultra Complete è il regalo di Natale premium, con ben 400€ di sconto!

Un robot aspirapolvere di ultima generazione oppure un raffinato elemento d’arredo? Dreame X40 Ultra Complete è entrambe le cose: potenza e tecnologia incontrano lo stile e l’eleganza, in questo robottino premium ricco di funzionalità avanzate ed accompagnato da una stazione All-in-one dal look ricercato. E il risparmio è assicurato grazie alla promo per le offerte di Natale Dreame, con uno sconto di 400€ e i vantaggi della spedizione Prime (effettuando l’acquisto su Amazon).

Dreame X40 Ultra Complete ad un prezzo imperdibile: un figurone come regalo di Natale da mettere sotto l’albero

Crediti: Dreame

Il design di Dreame X40 Ultra Complete è minimale e senza eccessi, impreziosito da alcuni elementi con finiture dorate. Il tuo nuovo alleato per le pulizie smart è progettato per muoversi con grazia, senza dare troppo nell’occhio e curare i pavimenti in modo approfondito. La stazione di ricarica All-in-one, presenta un design chic e si pone proprio come un elemento d’arredo: in questo modo non avrà la tendenza ad invadere gli spazi, ma ne farà parte in modo coerente o al contrario spiccherà proprio per il suo look stiloso. La base non si occupa solo della ricarica e dello svuotamento del contenitore dello sporco: c’è un sistema di lavaggio approfondito dei moci, per ridurre le macchie ed eliminare gli odori, tramite acqua calda a 70°C e con asciugatura automatica con aria calda. Inoltre l’auto-svuotamento avviene in maniera silenziosa e il contenitore interno da ben 3,2 litri, garantisce un’autonomia fino a 75 giorni.

La stazione prevede anche il riempimento automatico dell’acqua e della soluzione detergente: insomma, il tuo intervento è ridotto al minimo indispensabile, in modo da avere più tempo libero (risparmiato da quello per la cura dei pavimenti). Abbiamo visto le chicche tech della base, ma anche il robottino non è da meno. Dreame X40 Ultra offre una pulizia precisa e profonda grazie alla spazzola laterale estensibile e sollevabile e alla tecnologia MopExtend RoboSwing, che gli permette di raggiungere efficacemente bordi, angoli e battiscopa. La potenza di aspirazione Vormax si spinge fino a 12.000 PA mentre il sollevamento automatico dei moci protegge tappeti e moquette dall’umidità.

Crediti: Dreame

Il prezzo di Dreame X40 Ultra Complete scende a 1.099€ su Amazon, con spedizione Prime (oppure nello store Dreame): sicuramente una cifra importante, ma con uno sconto altrettanto importante. Il robot premium, infatti, viene proposto con un risparmio di ben 400€ sul prezzo di listino di 1.499€; inoltre è prevista la possibilità di pagamenti mensili Amazon (la disponibilità dell’opzione varia in base all’utente). Ricordiamo che le offerte di Natale Dreame continuano sia nello store ufficiale del brand che nello shop di Amazon! Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

dreame X40 Ultra Complete Robot aspirapolvere scopa rimovibile e sollevabile, pulizia approfondita con spazzola laterale, aspirazione da 12.000 Pa, pulizia... 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it dreame L40 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, 11.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 65°C,... 1.199,00€ 849,00€ Compra Ora Amazon.it dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di... 892,07€ Compra Ora Amazon.it dreame H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18 kPa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico... 879,99€ Compra Ora Amazon.it dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Peli... 448,74€ Compra Ora Amazon.it dreame Pocket Asciugacapelli, Portatile 3 forme pieghevoli, Phon per Capelli, motore da 110.000 giri al minuto, 300 milioni di ioni negativi per cm³,... 118,98€ 99,00€ Compra Ora Amazon.it Dreame Hair Glory Combo Asciugacapelli, Asciugatura Rapida,Motore ad Alta velocità,Tecnologia a ioni Negativi,Leggero,Controllo della Temperatura,Bianco 139,00€ 89,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 17/12/2024 12:21

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le