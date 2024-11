Perché il tasto di accensione di Mac mini è sotto al PC? La spiegazione di Apple

Con l’arrivo dei chip M4, Apple ha deciso di rinnovare completamente il design dei nuovi Mac mini, rimpicciolendo il dispositivo fino a trasformarlo quasi in una Apple TV. Se questo nuovo form-factor è stato ampiamente apprezzato dagli utenti, c’è un elemento che a qualcuno proprio non è piaciuto: il tasto di accensione e il suo posizionamento piuttosto “particolare“. Apple, però, ha voluto spiegare nel dettaglio i motivi di questa scelta.

“Non ricordo nemmeno l’ultima volta che ho acceso un Mac”

Crediti: Apple

Per accendere il nuovo Mac mini è necessario infilare il dito sotto il dispositivo per riuscire a premere il tasto di accensione oppure, più semplicemente, alzare il PC e premere più facilmente il tasto. Questa scelta è stata aspramente criticata dalla maggior parte degli utenti, ma c’è chi sostiene di non spegnere mai il proprio Mac (e di conseguenza non aver mai necessità di accenderlo) ed anche Apple sembra essere d’accordo con questa scelta.

“Abbiamo dovuto mettere il pulsante di accensione nel punto più appropriato perché è così piccolo. È comodo da premere. Basta infilare il dito lì e premere il pulsante. Infatti, la cosa più importante è che non usi praticamente mai il pulsante di accensione sul tuo Mac. Non ricordo nemmeno l’ultima volta che ho acceso un Mac.” hanno dichiarato Greg Joswiak e John Ternus in una intervista video in cinese su BiiliBili.

Per Apple, quindi, la posizione del pulsante di accensione non è un problema: basta semplicemente non spegnere il Mac mini. Voi cosa ne pensate? Siete abituati a spegnere i vostri PC oppure vengono solo messi in sospensione? Fatecelo sapere nei commenti.

