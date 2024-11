OnePlus 13 Global non sarà solo: al lancio ci aspetta una sorpresa

Con l’uscita dello Snapdragon 8 Elite i vari brand cinesi hanno lanciato in patria le rispettive soluzioni top. Ora non resta che guardare al mercato occidentale, con alcuni modelli in arrivo già a novembre ed altri che faranno capolino pian piano nel corso dei prossimi mesi. Tra questi OnePlus 13: la versione Global del flagship arriverà prossimamente in Italia e dovrebbe essere in buona compagnia, almeno secondo quanto emerso da una certificazione.

OnePlus 13 e 13R potrebbero arrivare insieme sul mercato Global: lo rivela una nuova certificazione

Crediti: GCF

Un ente certificativo internazionale ha rivelato l’esistenza di uno smartphone siglato CPH2645: si tratta di OnePlus 13R, versione “budget” del nuovo top di gamma della casa cinese (sigla e nome commerciale compaiono anche in un’altra certificazione). La comparsa in questo database significa che il lancio non è così lontano e probabilmente l’azienda di Pete Lau è intenzionata a ripete lo stesso scherma di quest’anno. A gennaio sono stati lanciati a livello internazionale (anche in Italia) sia OnePlus 12 che il modello 12R; quest’ultimo è il primo telefono della gamma R ad arrivare alle nostre latitudini.

OP 13 – Crediti: OnePlus

A questo punto possiamo ipotizzare che anche OnePlus 13 Global sarà accompagnato da una versione 13R. L’incognita è il periodo d’uscita: la coppia di flagship potrebbe debuttare nel resto del globo già a novembre o comunque nel corso del mese di dicembre. Aspettando il lancio, qui trovate il nostro approfondimento dedicato a OP13. In merito a OnePlus 13R, il nostro 12R è un rebrand di Ace 3 e quindi è molto probabile che si tratterà di un rifacimento del modello Ace 5, ancora inedito ma in arrivo in Cina a stretto giro (secondo i leak). Di seguito, la possibile scheda tecnica.

Dimensioni /

Certificazione IP /

/ Display flat BOE X2 OLED 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) presumibilmente da 6,78″, con refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Gorilla Glass

BOE X2 (2.780 x 1.264 pixel) presumibilmente da 6,78″, con refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da oltre 6.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

con ricarica SuperVOOC da Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP f/??? con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo

f/??? con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo Selfie camera da / MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 15 con ColorOS 15 (Ace 5) e OxygenOS 15 (13R)

