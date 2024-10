Samsung Galaxy A56 avrà ancora una fotocamera “datata”, ma c’è una buona notizia

È da diverso tempo che il comparto fotografico della serie A rimane invariato, con miglioramenti che riguardano vari aspetti dei telefoni, ma non gli scatti. Tuttavia con il prossimo Samsung Galaxy A56 potrebbero esserci delle novità anche se dovrebbero riguardare la fotocamera frontale.

La fotocamera di Samsung Galaxy A56 non cambierà rispetto ai predecessori, eppure ci sarà una novità

Galaxy A55 – Crediti: Samsung

Il lancio dell’attuale Galaxy A55 è avvenuto a inizio anno, quindi è probabile che passeranno ancora diversi mesi prima che il suo successoria sia ufficiale. Come al solito non mancano anticipazioni, a partire dal chipset che troveremo a bordo: si tratta del nuovo Exynos 1580, fresco di lancio, realizzato a 4 nm (come il 1480) e dotato di una frequenza di clock massima fino a 2,9 GHz (con 1 core principale Cortex-A720). Samsung Galaxy A56 sarà mosso da questo chipset ed ora arrivano dettagli anche per quanto riguarda le fotocamere.

Chi spera in uno stravolgimento purtroppo resterà a bocca asciutta: secondo quanto trapelato il telefono avrà lo stesso comparto di A55, a sua volta identico a quello di A54. Ci sarà un triplo modulo da 50 + 12 + 5 MP con ultra-grandagolare e macro. Si tratta di un comparto piacevole (come visto anche in sede di recensione), ma ormai datato. Nonostante ciò, si vocifera di un cambiamento per la selfie camera: lo storico sensore da 32 MP (in uso dal 2020, con Galaxy A51) dovrebbe andare in pensione in favore di un modulo da 12 MP, sicuramente più recente. Potrebbe trattarsi della stessa selfie camera delle serie Galaxy S23 e Galaxy S24 (il sensore Samsung S5K3LU) ma per ora non c’è certezza.

Tra le altre novità di Samsung Galaxy A56 dovremmo trovare anche la nuova strategia relativa agli update: similmente al recente Galaxy A16, ci aspettiamo almeno 6 anni di aggiornamenti (sia per la versione Android che per le patch di sicurezza).

