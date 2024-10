Xiaomi 15 e 15 Pro: la batteria sarà più piccola ma anche più grande

Aggiornamento 28/10 : si torna a parlare della batteria del prossimo flagship Xiaomi 15, stavolta con dettagli ufficiali. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Non accennano a placarsi le voci di corridoio che circondano quella che sarà la scheda tecnica di Xiaomi 15 e 15 Pro. Soprattutto il Pro, perché sarà quello il migliore top di gamma di prossima generazione, perlomeno in attesa di una versione Ultra che però troverà spazio successivamente (come da tradizione). Sommando voci di corridoio e informazioni ufficiali, scopriamo smartphone che avranno una batteria migliore a fronte di dubbi sulla potenza della ricarica rapida.

Batteria e ricarica di Xiaomi 15 e 15 Pro: migliorano da un lato, peggiorano dall’altro

In questa foto vedete il confronto dimensionale fra la batteria di Xiaomi 14 con quella di Xiaomi 15, che pur essendo più piccola (anche se di poco) vanta un’amperaggio non di poco superiore del +17%. Da 4.610 mAh si sale a 5.400 mAh, questo grazie alla tecnologia Jinshajiang che, offrendo una più elevata densità energetica di 850 Wh/l fa sì che a una capienza minore non corrisponda un amperaggio peggiore.

E Xiaomi 15 Pro? All’immagine si aggiungono le affermazioni dell’insider Digital Chat Station, che su Weibo parla di una variante Pro la cui scocca misurerebbe 8.5 mm per 220 grammi. Dimensioni invariate dallo Xiaomi 14 Pro, ma per una batteria che salirebbe da 4.880 a 6.100 mAh segnando un +25%; numeri che non sono ancora stati confermati ma plausibili, essendo in linea con quanto visto sui vari flagship OPPO, vivo, Realme e OnePlus.

Se la batteria verrà migliorata, non si direbbe altrettanto della tecnologia proprietaria di ricarica Xiaomi HyperCharge. La compagnia avrebbe riscontrato problemi nella sua ingegnerizzazione, con una ricarica a 120W che provocherebbe eccessivo surriscaldamento, al punto da farla optare una per una ricarica leggermente inferiore da 100W se non addirittura a 90W.

Questa non è la prima volta che accade con Xiaomi: 14 Pro ha appunto un’unità da 4.880 mAh a 120W, ma 14 Ultra una 5.000 mAh a 90W. Solitamente è il modello Ultra il più performante, ma questa scelta sarebbe da attribuire all’impossibilità attuale di usare una 120W su una batteria da 5.000 mAh o più. Non è facile fabbricare uno smartphone che abbia sia tanta batteria che una ricarica molto rapida, specie se lo si vuole realizzare con un design sottile e leggero. Di conseguenza questo potrebbe essere uno degli aspetti comuni dei top di gamma di prossima generazione. Vuoi saperne di più su Xiaomi 15 Pro? Allora qui trovi il nostro approfondimento dedicato ai prossimi flagship del brand!

