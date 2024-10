La generazione delle immagini di Gemini è più potente con Imagen 3: disponibile per tutti

Lo scorso mese di agosto Google ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello generativo per le immagini in alta qualità tramite l’intelligenza artificiale di Gemini, ed oggi Imagen 3 è finalmente disponibile per tutti gli utenti. Questo nuovo modello era stato annunciato ufficialmente nel corso dell’I/O 2024 di maggio, ma soltanto dopo 5 mesi gli utenti potranno finalmente sfruttare la generazione più dettagliata delle immagini.

Su Google Gemini arriva un modello generativo per immagini in alta qualità

Crediti: Google

Rispetto al modello precedente, Imagen 3 è in grado di creare immagini da prompt testuali con qualità superiore, maggiori dettagli, diversi stili ed un fotorealismo che renderà ancora più verosimili le foto generate dall’AI. Il rollout del nuovo modello sembra essere finalmente terminato e a partire da oggi anche gli utenti senza abbonamento Google Gemini Advanced potranno approfittare di questa novità.

“La generazione di immagini con Imagen 3 è ora disponibile per tutti gli utenti Gemini nel mondo. Imagen 3 è il nostro modello di generazione di immagini di qualità più elevata e offre un livello di fotorealismo ancora più elevato, istruzioni più chiare e meno artefatti di distrazione che mai” ha annunciato Google con un post sui social network.

Per gli utenti gratis, tuttavia, non è ancora disponibile la generazione di immagini che ritraggano persone o esseri umani: per poter sbloccare la funzionalità completa, infatti, bisognerà essere abbonati al piano Advanced.

