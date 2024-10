Come utilizzare SearchGPT in ChatGPT anche in italiano

SearchGPT è il nuovo motore di ricerca di OpenAI che promette una rivoluzione nel campo delle ricerche su internet grazie all’intelligenza artificiale e in questi giorni è finalmente possibile testare questa nuova funzionalità anche in ChatGPT. Il motore di ricerca, tuttavia, ha la tendenza a rispondere principalmente in lingua inglese (per il momento), quindi con questa guida vi mostreremo come utilizzare SearchGPT ed ottenere sempre risposte in italiano.

La ricerca web arriva su ChatGPT: come utilizzare SearchGPT in italiano

Crediti: OpenAI

Seppur la versione completa di SearchGPT (con tanto di motore proprietario) non sia ancora disponibile per tutti, OpenAI ha reso disponibile in ChatGPT una versione di prova del motore di ricerca che per il momento si appoggia a Microsoft Bing per recuperare le informazioni richieste. L’integrazione della funzione “Cerca” è ancora in fase di rollout, sia per gli utenti gratis che per gli abbonati Plus, quindi se non la vedete ancora attiva per il vostro account potreste dover aspettare ancora un po’.

Attualmente, SearchGPT in ChatGPT ha la tendenza a rispondere unicamente in inglese, utilizzando fonti principalmente estere se l’informazione di cui abbiamo bisogno rientra in un campo generalista internazionale. Con questa guida, però, potremo facilmente imporre all’AI delle risposte prettamente in italiano, affinando la ricerca per ottenere informazioni provenienti dal nostro paese.

Come utilizzare SearchGPT in ChatGPT

Per utilizzare SearchGPT in ChatGPT sarà necessario effettuare il login e verificare che il rollout della funzione abbia effettivamente raggiunto anche il proprio account. Per farlo basterà aprire una nuova conversazione con l’AI e digitare “/cerca“: se la funzione è attiva comparirà un piccolo popup per selezionare la modalità “Cerca – Trova sul web“.

Una volta selezionato il popup si vedrà comparire la parola “cerca” colorata di blu e potremo iniziare a digitare la ricerca proprio come se si utilizzasse Google o qualsiasi altro motore di ricerca. Premendo invio, quindi, ChatGPT inizierà ad utilizzare Bing con le impostazioni di SearchGPT per recuperare le informazioni pertinenti.

La risposta includerà i risultati di ricerca, con una lista delle fonti da cui sono state ottenute le informazioni che verrà mostrata sia all’inizio (in un box dedicato) che alla fine (con dei piccoli pulsanti per visitare i siti web e controllare che le informazioni recuperate dall’AI siano corrette).

Come utilizzare SearchGPT in italiano: istruzioni personalizzate

Nel corso dei mesi ChatGPT si è evoluto introducendo sempre più opportunità di personalizzazione per l’esperienza utente. Una funzione particolare, denominata “Istruzioni personalizzate“, ci permetterà di ottenere risposte sempre in italiano, anche quando effettuiamo una ricerca tramite l’integrazione di SearchGPT

Effettuate il login su ChatGPT

Cliccate sul vostro avatar

Scegliete “ Impostazioni “

“ Selezionate la tab “ Personalizzazione ” quindi cliccate su “ Istruzioni personalizzate “

” quindi cliccate su “ “ Nel campo “ Come vorresti che rispondesse ChatGPT? ” aggiungete “ Rispondi sempre in italiano “

” aggiungete “ “ Cliccate “Salva“

Da questa schermata potremmo inserire anche un’istruzione per recuperare solo fonti italiane, ma così facendo potremmo compromettere la ricerca di informazioni generaliste provenienti dall’estero. Per le fonti italiane, quindi, è preferibile affinare il prompt con cui viene effettuata la ricerca.

Come utilizzare SearchGPT in italiano: prompt affinato

Saper scrivere un buon prompt è una tecnica importantissima per sfruttare al meglio le capacità delle intelligenze artificiali generative, ed anche in questo caso risulta particolarmente utile. Aggiungendo alla nostra ricerca delle indicazioni ben precise è possibile ottenere informazioni specifiche, indirizzando il chatbot nella direzione che preferiamo. Per esempio, per ottenere risultati di ricerca proveniente da fonti italiani, possiamo aggiungere alla fine del nostro prompt “(utilizza solo fonti italiane)“.

Il risultato, di cui potete avere un assaggio nell’immagine qui in alto, sarà quello di limitare la ricerca soltanto alle pagine in italiano, evitando di cercare informazioni sui siti esteri. Questa funzionalità può tornare molto utile quando si cercano informazioni specifiche su fatti attinenti prettamente al nostro paese, ma potrebbe limitare sapere e conoscenza nel caso in cui si cerchino informazioni su fatti di interesse internazionale o di attinenza globale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le