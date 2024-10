Google annuncia: adesso Gemini Live parla anche italiano, come usarlo

Ormai ci siamo abituati a vedere presentate nuove tecnologie d’intelligenza artificiale come Google Gemini Live e a vederle disponibili in italiano diverso tempo dopo le nazioni anglofone. Vuoi perché l’italiano non è una priorità in fase di sviluppo rispetto ad altre lingue ben più diffuse, vuoi perché l’Unione Europea regolamenta l’AI in maniera più stringente affinché non violi i diritti dei propri cittadini. Ma dopo mesi di attesa, ecco che Big G ha annunciato che il suo nuovo assistente vocale sta arrivando anche qua da noi.

L’assistente vocale AI Google Gemini Live è disponibile anche in italiano

Crediti: Google

Il lancio di Gemini Live partì lo scorso agosto all’evento Made by Google, inizialmente soltanto per gli abbonati Gemini Advanced e successivamente reso disponibile in forma gratuita per tutti gli utenti Android. Tuttavia, sin da subito ci si accorse che la lingua italiana non era contemplata, costringendo chi volesse utilizzarlo a parlare in lingua inglese (o una delle altre presenti).

Adesso, Google ha annunciato che sta espandendo le capacità del suo Gemini Live, e che nelle prossime settimane sarà disponibile anche in italiano, assieme a oltre 40 altre lingue nel mondo. Rispetto all’attuale Assistente Google, Gemini Live utilizza il modello LLM della compagnia per offrire conversazioni più naturali, eliminando i limiti a cui finora eravamo abituati quando si parlava con un assistente vocale.

Facendo parte della suite Google, Gemini Live è anche capace di interagire con le app Google, pescando informazioni da Gmail, Calendario, Tasks, Maps, YouTube, Keep e Utilità per rispondere alle nostre richieste; per esempio, possiamo chiedere consiglio su una ricetta e fargli inserire gli ingredienti nella lista della spesa su Keep, scattare una foto alla locandina di un concerto e mettere un promemoria sul Calendario e così via.

Per impostare l’italiano in Gemini Live, aprite l’app Gemini, cliccate in alto a destra sull’icona del vostro account e fatelo dal menu Impostazioni/Lingue. Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, Gemini Live non è ancora disponibile in italiano per tutti perché sarà un rilascio graduale, pertanto non resta che attendere che il roll-out dai server di Google raggiunga tutta la popolazione nel corso di queste settimane.

