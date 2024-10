Honor Magic 7 e Magic 7 Pro: leak svela le differenze tra i due top

Un nuovo leak dedicato ai top di gamma del brand cinese svelano quelle che potrebbero essere le differenze tra Honor Magic 7 e il fratello maggiore Magic 7 Pro. Ormai manca pochissimo al debutto e le indiscrezioni non fanno che aumentare, insieme alle conferme ufficiali. In copertina e in basso, infatti, trovate anche il design finale mostrato dalla stessa azienda.

Honor Magic 7 Pro: un leak mette a confronto le differenze tra il modello maggiore e la versione standard

Rispetto a quanto visto con la serie Magic 6, i nuovi Honor Magic 7 e 7 Pro sembrano presentare un modulo fotografico meno spigoloso, ma comunque con uno stile vicino a quello attuale. Le prime immagini ufficiali mostrano la cover posteriore; frontalmente ci sarebbe un ampio schermo con punch hole, nel perfetto stile della gamma. I precedenti Magic 6 e 6 Pro offrivano un singolo foro ed un doppio foro a pillola mentre per entrambi i modelli di nuova generazione ci sarebbe la già citata pillola. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche e delle differenze (leak), come emerso dalle ultime indiscrezioni sul noto social cinese Weibo.

Honor Magic 7 Honor Magic 7 Pro Impermeabiltà IP68 IP68/IP69 Display 6,78″ 1.5K, Quad Micro Curved, PWM Dimming a 4.320 Hz 6,82″ 2K, Quad Micro Curved, PWM Dimming a 4.320 Hz Refresh Rate 8T LTPO, 120 Hz 8T LTPO, 120 Hz Processore Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Batteria 5.700 mAh 6.000 mAh Ricarica cablata 80W, wireless 50W cablata 100W, wireless 66W Sicurezza Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) + Face Unlock 2D Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) + Face Unlock 3D Fotocamera • 50 MP OV50H

• 50 MP ultra-wide (IMX882)

• 50 MP teleobiettivo a periscopio (LYT-600) • 50 MP OV50K con apertura variabile

• 50 MP ultra-wide (IMX882)

• 50 MP teleobiettivo a periscopio (LYT-600)

• 200 MP teleobiettivo a periscopio (HP3) Selfie Camera 50 MP 50 MP + sensore di profondità 3D Sistema operativo MagicOS 9.0 MagicOS 9.0 Altre caratteristiche frame in metallo, cover in vetro, comunicazione satellitare, speaker stereo, chip E2 e C1+, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, sensore IR (infrarossi) frame in metallo, cover in vetro, comunicazione satellitare, speaker stereo, chip E2 e C1+, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, sensore IR (infrarossi) Prezzo a partire da 4.399 CNY (circa 569€) / Crediti: Weibo

Il debutto dei nuovi Honor Magic 7 e 7 Pro è fissato per il prossimo 30 ottobre, mentre l’ultima versione del software MagicOS vedrà la luce il 23 del mese. Il lancio avverrà in Cina mentre per il debutto in Italia bisognerà pazientare fino ai primi mesi del 2025 (non c’è ancora una conferma, ma è un’ipotesi plausibile). Probabilmente anche a questo giro arriverà solo la versione Pro, come avvenuto anche con Honor Magic 6 Pro.

