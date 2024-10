Migliora l’audio di TV e monitor con questa soundbar Ultimea: oggi a meno di 75€!

Le moderne Smart TV offrono una grande qualità video, ma spesso i produttori tendono a trascurare la qualità audio: questo problema, però, può essere risolto con una potente soundbar ed oggi abbiamo proprio quella perfetta per voi. Ultimea Solo B30 Pro, infatti, grazie ad un’offerta flash di Banggood, oggi può essere vostra a quasi la metà del prezzo, per un’audio davvero di alta qualità.

ULTIMEA Solo B30 Pro: soundbar 2.1 con 120W di potenza a quasi metà prezzo

Crediti: Ultimea

Ultimea Solo B30 Pro è una soundbar 2.1 con una potenza di picco di 120W, in grado di migliorare sensibilmente l’audio delle smart TV e dei monitor. Grazie alla tecnologia BassMx e il subwoofer da 3″, questa soundbar è in grado di riprodurre degli ottimi bassi con un sonoro cristallino ed adattabile ad ogni situazione grazie a 121 preset per l’equalizzatore integrato. Il design è minimale ed elegante, adatto praticamente a qualsiasi moderno salotto o scrivania.

Il dispositivo può essere collegato alla TV o al monitor tramite cavo AUX da 3.5 millimetri, cavo ottico, oppure wireless, grazie al supporto per la connessione Bluetooth 5.3 che permette di riprodurre la propria musica preferita anche direttamente dallo smartphone. La confezione, inoltre, include anche un kit per il montaggio a muro nel caso in cui il vostro schermo sia installato a parete.

Ultimea Solo B30 Pro è disponibile oggi al prezzo di 73.34€, grazie all’offerta lampo di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

