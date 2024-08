Threads raggiunge 200 milioni di utenti mensili: il social di Instagram cresce a gonfie vele

Nonostante una partenza col botto ed un conseguente rallentamento dovuto alla disponibilità regionale del social network, sembra proprio che Threads, il nuovo social testuale di Instagram, stia riuscendo ad affermarsi sul web ritagliandosi una grande fetta di nuovi utenti. Nelle ultime ore, infatti, il social ha tagliato il traguardo dei 200 milioni di utenti attivi ogni mese, dopo aver raggiunto i 175 milioni soltanto all’inizio del mese di luglio.

Threads è sempre più popolare: tagliato un importante traguardo

Crediti: Threads

Quella che potrebbe essere una reale alternativa a Twitter/X, quindi, continua a crescere in popolari, diventando sempre più importante nel portfolio di Meta. L’integrazione di Threads all’interno di Instagram e Facebook ha sicuramente aiutato il social a crescere, ma gli utenti sembrano essere sempre più interessati alle discussioni che avvengono sul nuovo social.

“Sono entusiasta di annunciare che abbiamo superato il traguardo dei 200 milioni su Threads. La mia speranza è che Threads possa ispirare idee che uniscano le persone, e che questa fantastica comunità continui a crescere. Grazie per aver investito il vostro tempo e per aver inviato feedback che rendono il posto migliore per tutti” ha dichiarato Adam Mosseri con un post pubblicato su Threads.

