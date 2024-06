CUBOT presenta KingKong ACE 3, il nuovo rugged ultra-slim ed elegante

La compagnia asiatica ha svelato il nuovissimo rugged phone in arrivo a luglio. Si tratta di CUBOT KingKong ACE 3, un dispositivo che punta alla massima resistenza ma senza impattare sullo stile: avrà un design ultra-sottile (per la categoria, ovvio) ed un display posteriore tutto da personalizzare!

CUBOT KingKong ACE 3: specifiche e caratteristiche del nuovo rugged phone, in arrivo a luglio

Crediti: CUBOT

La data d’uscita di CUBOT KingKong ACE 3 è fissata per il 22 luglio: mancano ancora diverse settimane al lancio ufficiale, ma la compagnia asiatica ha iniziato ad alzare il sipario sul suo ultimo rugged phone. Realizzato per durare, il nuovo dispositivo del brand si presenta come uno smartphone ultra-resistente pensato per gli amanti delle avventure in mezzo alla natura (ma che non disdegnano un tocco di eleganza). Il rugged è dotato di certificazione IP68/IP69K ed è in grado di resistere a urti, cadute, acqua e polvere: insomma, è l’alleato perfetto per una gita in barca, una giornata al mare o perfino per scalare una montagna.

Mosso dal chipset octa-core Helio G88, CUBOT KingKong ACE 3 offre un’esperienza di utilizzo fluida con un occhio anche la gaming; lato memorie sono presenti 8 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB tramite Virtual RAM) e 256 GB di storage, con la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione fino a 1 TB con una micro SD. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.100 mAh, l’ideale per una giornata di utilizzo (magari durante una sessione di treking o un viaggio). Per i tuoi scatti è presente una fotocamera principale da 100 MP, utile sia per immortalare paesaggi che per immagini ravvicinate. Tra le altre caratteristiche troviamo il GPS per la localizzazione, l’NFC per i pagamenti contactless, un lettore d’impronte digitali per la sicurezza e Android 14 lato software.

Crediti: CUBOT

Il nuovo CUBOT KingKong ACE 3 sarà disponibile dal 22 luglio su AliExpress e ovviamente è impossibile non aspettarsi una promozione dedicata. Nel frattempo, in vista del debutto puoi partecipare all’iniziativa presente nel sito ufficiale del brand!

