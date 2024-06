DOOGEE T20 Ultra scende a 239€: il tablet da 12″ 2K, con Widevine L1 e 4G!

Il tablet Android DOOGEE T20 Ultra debutta su Banggood, subito in promo con un codice sconto dedicato. Un dispositivo che punta all’intrattenimento, con un display davvero niente male, tanta potenza, connettività 4G e l’immancabile certificazione Widevine L1: imperdibile a questo prezzo!

Codice sconto DOOGEE T20 Ultra: il tablet Android con display 2K, Widevine L1 e 4G a prezzo imperdibile

Crediti: DOOGEE

Grazie al codice sconto “BGREUPDGT20U“, il tablet DOOGEE T20 Ultra scende a soli 239€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Come anticipato anche in apertura si tratta di un modello pensato per l’intrattenimento in movimento, grazie all’ampio schermo 2K e alla possibilità di sfruttare la connessione 4G LTE!

Crediti: DOOGEE

Equipaggiato con un display da 12″ con risoluzione 2K e certificazione TÛV per la bassa emissione di luci blu, DOOGEE T20 Ultra è un tablet di dare grandi soddisfazioni e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie al supporto Widevine L1 è in grado di riprodurre video in streaming in alta definizione mentre il chipset Helio G99 di MediaTek garantisce prestazioni fluide (anche grazie al software Android 13). Lato memorie sono presenti 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite micro SD. Lo slot SIM permette di collegare il tablet alla rete 4G mentre la batteria da 10.800 mAh (con ricarica da 18W) offre tanta autonomia. Presenti all’appello una scocca unibody in metallo, il GPS per la navigazione satellitare, quattro speaker stereo e una fotocamera da 16 MP. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le