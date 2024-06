L’AI di Anthropic vi permetterà di creare un bot che lavori al posto vostro

Anthropic ha annunciato in questi giorni una nuova funzionalità dell’intelligenza artificiale Claude che permetterà agli utenti di sfruttare il chatbot in modo ancora più approfondito rispetto al passato. Questa nuova particolare modalità permetterà di creare autonomamente dei bot che possano eseguire azioni specifiche e sostanzialmente effettuare i lavori più tediosi al posto degli utenti.

Claude, l’AI di Anthropic, diventa sempre più potente e personalizzabile

Crediti: Anthropic

Questa nuova modalità di Claude prenderà il nome di “Tool use” (oppure la più tecnica “function calling”) e permetterà di agganciare qualsiasi API esterna al chatbot. In questo modo gli utenti potranno, per esempio, creare degli “Agenti AI” in grado di leggere e crea email, effettuare acquisti ricorrenti, oppure eseguire determinate azioni su app o siti web.

Questo nuovo strumento avrà la capacità di analizzare i dati e creare dei consigli personalizzati per gli acquisti basandosi sulla cronologia dell’utente, oppure tener traccia degli ordini effettuati e monitorare la spedizione. Lo strumento, inoltre, potrà lavorare con le immagini, analizzando e visualizzando i dati associati: banalmente, quindi, potrebbe addirittura trasformarsi in un interior designer se qualcuno volesse programmarlo in questo modo.

Il team di Anthropic starebbe lavorando a questa soluzione ormai dal mese di aprile e Dianne Penn (il project lead) si aspetta che questa nuova funzionalità possa portare alla creazione di nuove startup basate proprio sull’intelligenza artificiale.

