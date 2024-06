OUKITEL WP33 Pro e RT8: smartphone 5G e tablet rugged in sconto ad un prezzo super!

I saldi estivi tech stanno arrivando man mano: con l’arrivo del caldo e della stagione più bollente dell’anno non possono mancare una serie di sconti ed occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia. Se stai pensando ad un rugged phone 5G o ad un tablet ultra-resistente da portare in vacanza (al mare o in montagna, in campeggio o durante le tue escursioni del weekend), allora non perdere quest’offerta targata OUKITEL, con WP33 Pro e RT8 in promozione a prezzi decisamente convenienti!

OUKITEL WP33 Pro e RT8 in offerta con Coupon Esclusivo: risparmia sui migliori rugged del momento!

Crediti: OUKITEL

Le offerte OUKITEL vedono protagonisti due dei dispositivi rugged più apprezzati del brand cinese. Nata come una categoria di nicchia, ormai la fascia dei rugged phone ha raggiunto tanti utenti, ognuno con le sue esigenze: professionisti che necessitano di telefoni robusti (magari per particolari esigenze legate al lavoro), sportivi ed appassionati di escursioni e gite fuori porta, appassionati in cerca di dispositivi dotati di caratteristiche uniche. Insomma, questo è il momento perfetto per passare ad un nuovo modello oppure per provare uno smartphone o un tablet votato alla resistenza.

Crediti: OUKITEL

OUKITEL WP33 Pro è molto più che un semplice telefono: è un rugged phone pensato per resistere a urti, cadute, graffi e immersioni in acqua; è un battery phone con una super batteria da ben 22.000 mAh (in grado di fungere anche da Power Bank grazie alla ricarica inversa da 18W); è uno speaker portatile con una potenza di 5W ed un volume massimo di 136 dB, per un’esperienza audio al top (e per le tue feste in spiaggia). A muovere il tutto troviamo il chipset Dimensity 6100+ di MediaTek, soluzione realizzata a 6 nm e dotata di un modem per la connettività 5G. Tra le altre caratteristiche spiccano un ampio schermo da 6,6″ Full HD+, una fotocamera Sony da 64 MP, una Night Vision Camera da 20 MP, una selfie camera da 32 MP, 8 GB di RAM (espandibili fino a 24 GB tramite Virtual RAM) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Crediti: OUKITEL

Se invece stai pensando ad un tablet rugged, OUKITEL RT8 è la scelta più adatta: dotato di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, è in grado di resistere a qualsiasi tipo di sfida (anche alle temperature estreme). Il tablet è dotato di uno schermo da 11″ 2K (con una luminosità di 500 nit) ed è mosso dal chipset Helio G99, accompagnato da 6 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 12 GB) e 256 GB di storage. Anche in questo caso non manca proprio nulla: la batteria è una colossale unità da 20.000 mAh, per un’autonomia fino a 90 giorni in standby; la selfie camera da 32 MP regala scatti nitidi mentre la fotocamera principale Sony da 48 MP è l’ideale per immortalare paesaggi mozzafiato durante le escursioni.

Crediti: OUKITEL

I dispositivi rugged OUKITEL WP33 Pro e RT8 sono in offerta grazie al codice sconto esclusivo “GizChina“: basta inserire il coupon all’interno dell’apposito campo, al momento del checkout, per ottenere il prezzo ribassato. Il tablet RT8 scende a soli 262,19€ (anziché 284,9€) mentre il flagship ultra-resistente WP33 Pro passa a 288.87€ (invece di 313,9€): un’occasione imperdibile per passare ad un rugged, in vista delle vacanze!

Contenuto realizzato in collaborazione con OUKITEL.

