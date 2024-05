Nothing Phone (2a) Special Edition: la nuova versione ha colori sgargianti

Arriva l’annuncio di Nothing Phone (2a) Special Edition, la nuova versione dello smartphone medio di gamma pensata per chi lo preferirebbe in una veste più pittoresca. A questo rinnovato prodotto ha lavorato il team di design industriale Nothing in quel di King’s Cross, a Londra, che per l’occasione ha deciso di riproporlo in una differente veste estetica, caratterizzata dall’utilizzo dei colori primari per una scocca posteriore dal sapore più eccentrico.

Nothing Phone (2a) rilanciato nella nuova versione Special Edition: ecco cosa cambia

Il risultato è un Nothing Phone (2a) Special Edition in colorazione bianca con tanti elementi di spicco, a partire dalla riproduzione della circuiteria interna, che anziché essere anch’essa in bianca è in grigio, riprendendo la colorazione attorno al modulo fotografico, la cui sezione centrale è invece in blu. In giro per la scocca ci sono poi vari accenti rosso e giallo, colori primari “per la prima volta utilizzati in un unico dispositivo Nothing“. Come afferma il design director Adam Bates, “la sua estetica complessiva fa riferimento ad alcuni dei nostri eroi del design del passato, creando al contempo una nuova espressione per uno smartphone elevando un dispositivo funzionale in un’opera d’arte di grande impatto“.

Lato specifiche, questa Special Edition ripresenta le stesse caratteristiche di Nothing Phone (2a), come viste nella nostra recensione. Questo significa un telefono certificato IP54 con schermo OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz con Gorilla Glass 5, SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro a 4 nm, batteria da 5.000 mAh con ricarica 45W, interfaccia Glyph, doppia fotocamera da 50+50 MP con OIS, ultra-grandangolare e selfie camera da 32 MP.

Nothing Phone (2a) Special Edition è disponibile in tiratura limitata da oggi in Italia al prezzo di 379€ per l’unica variante da 12/256 GB sullo store ufficiale.

