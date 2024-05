Terremoti in Italia: informazioni e notifiche in tempo reale con queste app

I terremoti sono eventi naturali imprevedibili e pericolosi, per questo motivo è sempre importante essere informati in tempo reale per evitare di essere colti di sorpresa e mettersi al riparo nel minor tempo possibile. Con i moderni smartphone, per fortuna, è possibile essere ottenere informazioni cruciali nel giro di pochi minuti grazie ad una varietà di applicazioni che potrete trovare in questo nostro approfondimento sulle migliori app per il monitoraggio e le notifiche sul terremoto.

Terremoto: come ricevere informazioni e notifiche in tempo reale

Crediti: Canva

Essere preparati e informati sui terremoti è essenziale, specialmente in aree sismiche come quella dei Campi Flegrei a Napoli, che negli ultimi giorni ha evidenziato come la popolazione abbia bisogno in modo tempestivo di informazioni ed indicazioni su come muoversi e mettersi al riparo in caso di eventi sismici. Le app menzionate in questo articolo offrono un’ampia gamma di funzionalità per monitorare i terremoti, ottenere notifiche in tempo reale ed informazioni importanti su come mettersi in sicurezza in caso di un evento tanto imprevedibile come quello del terremoto.

Abbiamo scelto per voi le 5 migliori applicazioni (sia su iOS che su Android) che vi permetteranno di rimanere sempre informati sull’attività sismica intorno a voi, in modo da poter ricevere nel minor tempo possibile le informazioni su magnitudo, profondità, epicentro ed area di diffusione e percezione.

Perché IT-alert non mi ha inviato la notifica?

Crediti: IT-Alert

Con la recente attività sismica nell’area dei Campi Flegrei a Napoli, avrete sicuramente notato che il sistema IT-alert, che dovrebbe avvisare degli imminenti eventi potenzialmente pericolosi, non è entrato in funzione. Questo perché attualmente i terremoti non rientrano nelle categorie di pericoli supportati dal sistema nazionale IT-alert. Nello specifico, infatti, si riceverà la notifica solamente in caso di:

Incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell’isola Vulcano

Per il momento, quindi, NON è prevista una notifica da parte di IT-alert nel caso in cui ci fosse un terremoto.

Le migliori app per Terremoto su Android

Crediti: Canva

Con le app che trovate elencate qui sotto potrete ricevere sul vostro smartphone Android notifiche in tempo reale per l’attività sismica in Italia e nel mondo. Abbiamo ovviamente selezionato l’app ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, insieme ad altre applicazioni che offrono informazioni dettagliate e tempestive sui terremoti appena avvenuti.

Le migliori app per Terremoto su iOS e iPhone

Crediti: Canva

Anche su iPhone con iOS è possibile ricevere notifiche in tempo reale sulla più recente attività sismica grazie alle app elencate qui sotto. Anche in questo caso troviamo l’applicazione ufficiale di INGV, insieme ad altri ottimi strumenti che permettono di rimanere sempre informati sui terremoti appena avvenuti sia intorno a se che in tutto il mondo.

