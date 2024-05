Lo schermo del tuo telefono in TV e in 4K con questo dongle Baseus (a 24€)

Discreto ed economico, l’adattatore display per mirroring di Baseus è un dongle che ti permette di collegare il tuo smartphone a qualsiasi tipo di schermo: basta un attimo per giocare o guardare video in alta risoluzione e spendendo pochissimo (grazie all’offerta lampo di Banggood).

L’adattatore display per mirroring Baseus è in offerta lampo su Banggood: il prezzo scende a soli 24€

Crediti: Baseus

Il funzionamento del dongle di Baseus è semplicissimo: basta collegare il dispositivo all’alimentazione e alla TV, sfruttare la connettività WiFi (Dual Band) per collegare lo smartphone ed il gioco è fatto. Grazie a questo adattatore per il mirroring targato Baseus è possibile visualizzare lo schermo del telefono (e quindi tutti i contenuti multimediali) direttamente sul televisore ed su altre tipologie di display. Il dispositivo è compatibile con qualsiasi soluzione Android/iOS ed è in grado di offrire una risoluzione in 4K UHD (a 30 Hz).

Crediti: Baseus

Il dongle per mirroring di Baseus è in offerta lampo su Banggood: il prezzo scende a soli 24,7€, ma solo per un periodo limitato di tempo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le