Blackview HERO 10 è arrivato: il pieghevole più economico costa meno di 420€!

Dopo il primo avvistamento al MWC 2024 lo smartphone pieghevole più economico di tutti è finalmente arrivato. Si tratta di una soluzione a conchiglia con specifiche di fascia media, un display esterno ed uno stile accattivante: Blackview HERO 10 è disponibile all’acquisto su AliExpress e ovviamente non poteva mancare un’offerta lancio dedicata!

Blackview HERO 10 debutta in offerta lancio: lo smartphone pieghevole low budget è servito

Crediti: Blackview

Il potenziale di Blackview HERO 10 era già emerso durante la fiera tech di Barcellona: il pieghevole ha lasciato di stucco per il suo prezzo stracciato, anche se ovviamente abbiamo una cifra leggermente superiore rispetto a quella pronosticata all’inizio. Poco male perché a 429€ resta comunque il pieghevole più economico sulla piazza! Il flip phone arriva con il giusto connubio tra specifiche contenute e soddisfazione: il display pieghevole è un’unità AMOLED da 6,9″ con risoluzione Full HD+ (2.560 x 1.080 pixel), profondità colore a 10 bit e refresh rate standard (quindi a 60 Hz). Si tratta di un pannello anti-riflesso con una luminosità di picco fino a 1.300 nit; inoltre è presente la certificazione TÛV per la bassa emissione di luce blu e supporta il PWM Dimming a 1.920 Hz. Trattandosi di un pannello pieghevole è possibile sfruttare la funzione Split View posizionandolo ad L.

All’esterno trova spazio un display secondario, un mini schermo OLED circolare utile per visualizzare istantaneamente notifiche e messaggi, l’orario, il meteo, i controlli musicali e quant’altro. È anche possibile scattarsi un selfie con il telefono chiuso ed utilizzando la fotocamera esterna (guardando il risultato direttamente sul mini display).

Crediti: Blackview

A proposito del comparto fotografico, Blackview HERO 10 offre un sensore principale Samsung da 108 MP (f/1.9), accompagnato da un ultra-grandangolare da 8 MP (con un angolo di visione di 120°). Una volta aperto si accede alla selfie camera, un sensore da 32 MP posizionato all’interno di un punch hole centrale. La modalità FlexForm permette di sfruttare il design dello smartphone per scattare foto: la struttura a L è utile per un utilizzo della fotocamera senza mani (il corpo del dispositivo funge da treppiede). Gli algoritmi ArcSoft 9.0 consentono di effettuare scatti dettagliati sia di giorno che di notte.

Per non farci mancare niente, il punch hole viene celato dalla nuova funzione Dynamic Live View: si tratta di una caratteristica simile all’Isola Dinamica di Cupertino, che nasconde l’area del foto con vari escamotage che comprendono la visualizzazione delle notifiche e delle app. A proposito di accortezze lato software, Blackview promette tre anni di aggiornamenti Android, quindi da Android 14 alla versione 16.

Crediti: Blackview

Tornando alla parte tecnica, Blackview HERO 10 è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek: si tratta di una soluzione di fascia media ormai ampiamente collaudata (ed apprezzata), realizzata a 6 nm. Lato memorie ci sono 12 GB di RAM (espandibili fino a 36 GB totali tramite Virtual RAM) e 256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 45W. Nonostante si tratti del primo smartphone pieghevole di Blackview parliamo di una soluzione di tutto rispetto, con buone specifiche ed un prezzo abbordabile, ma soprattutto resistente. Il dispositivo è testato per durate oltre 250.000 piegature, per anni e anni di utilizzo.

Dopo il debutto al MWC 2024, Blackview HERO 10 è stato lanciato ufficialmente: il pieghevole a conchiglia è in vendita tramite AliExpress, in offerta a 417€ (nelle colorazioni Sakura Purple ed Eclipse Black). I primi 100 ordini riceveranno in regalo lo smartwatch W50!

