Rispondi a 3 domande e vinci 5€ con questo quiz di Amazon!

In questi giorni Amazon ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti che utilizzano l’app mobile ufficiale, o almeno a quelli che saranno in grado di rispondere correttamente a 3 domande. Il premio in palio? Un buono regalo da 5€ da spendere in qualsiasi cosa voglia sul celebre sito del colosso dell’e-commerce statunitense!

Un quiz, 3 domande e poco tempo per guadagnare 5€: affrettatevi, la promo scade il 31 maggio!

Crediti: Amazon

Partecipare è molto semplice, vi basta cliccare su questo link direttamente dal vostro smartphone, per iniziare un quiz di tre domande all’interno dell’app ufficiale di Amazon. Purtroppo non è possibile partecipare dal PC, quindi dovrete necessariamente munirvi di un dispositivo mobile per provare a guadagnare il premio in palio.

Le domande sono abbastanza semplici (non vogliamo spoilerarvi nulla) e ad ogni risposta vi verrà indicato automaticamente se avrete risposto in modo corretto oppure errato. Dopo tre risposte corrette potrete finalmente guadagnare il buono regalo da 5€ che verrà aggiunto al vostro account. Buona fortuna!

