La Cina blocca WhatsApp e Threads: Apple costretta a rimuovere le app

Apple ha annunciato di aver rimosso le app di WhatsApp e Threads dall’App Store in Cina dopo un’esplicita richiesta del governo che ha deciso di bloccare i servizi. Anche gli ultimi due social di Meta, quindi, vengono definitivamente esclusi dal mercato cinese dopo che negli scorsi anni anche Facebook ed Instagram avevano subito la stessa sorte.

WhatsApp e Threads si aggiungono a Facebook e Instagram: le app di Meta bloccate in Cina

Crediti: Canva

A diversi organi di stampa, Apple ha confermato che la decisione di rimuovere le app di WhatsApp e Instagram Threads dall’App Store cinese è dovuta unicamente alla decisione della Cyberspace Administration in Cina di bloccare anche gli ultimi due servizi di Meta rimasti attivi nel paesi. La Cina avrebbe chiesto di rimuovere le app per “motivi di sicurezza nazionale” ed Apple è obbligata ad assecondare questo tipo di richieste.

La decisione del governo cinese arriva in periodo di particolare tumulto per le app social: negli Stati Uniti, infatti, il governo sta decidendo se bandire o meno TikTok e la mossa della Cina potrebbe essere una ripicca per provare a forzare la mano alle grandi aziende tech statunitensi.

