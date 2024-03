Nothing Phone (2a) ufficiale in Italia: uno stile unico e tanta personalità!

Dopo un’attesa che sembrava non finire mai, finalmente si è alzato il sipario sul primo dispositivo “mid-range” del brand di Carl Pei, uno smartphone completo a tutto tondo e in grado di regalare non poche soddisfazioni sia in fatto di stile che si caratteristiche tecniche. Nothing Phone (2a) è ufficiale in Italia e debutta ad un prezzo invitante e con un regalo incluso: ecco tutte le novità dell’ultimo arrivato della compagnia.

Nothing Phone (2a) arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del primo mid-range del brand di Carl Pei

Crediti: Nothing

Il design di Nothing Phone (2a) non delude le aspettative: il look ricalca quanto visto con i fratelli maggiori, ma con un tocco nuovo. Lo smartphone è dotato di una scocca semi-trasparente ed un sistema di luci LED (la celebre Glyph Interface), mentre il layout della fotocamera è stato ridisegnato. I due sensori sono inseriti all’interno della bobina NFC, posizionati in orizzontale. Il corpo dello smartphone è caratterizzato da una copertura unibody ad angolo di 90°. Passando al display, si tratta di un pannello AMOLED da 6,7″ a 10 bit con luminosità di picco di 1.300 nit ed un refresh rate a 120 Hz. Le cornici sono le più sottili della linea di smartphone Nothing e misurano solo 2,1 mm.

Il cuore di Nothing Phone (2a) è il processore Dimensity 7200 Pro, progettato in collaborazione con MediaTek. Si tratta di un chip realizzato a 4 nm e con una velocità di clock fino a 2,8 GHz e con tecnologia RAM Booster (che permette di arrivare fino a 20 GB di RAM, unendo quella fisica e quella virtuale). Nothing e MediaTek hanno lavorato insieme per introdurre ottimizzazioni come Smart Clean (+200% di velocità di lettura/scrittura UFS in caso di utilizzo prolungato) e Adaptive NTFS (+100% di velocità di trasferimento dei file con i computer Windows) e sono riusciti a ridurre il consumo energetico di componenti specifici fino al 10%. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W.

Crediti: Nothing

Il nuovo Phone (2a) è dotato di una doppia fotocamera da 50 MP alimentata dal TrueLens Engine, una serie di algoritmi di calcolo avanzati volti a migliorare gli scatti effettuati dal dispositivo. Tra le funzionalità di questo tipo c’è Ultra XDR, sviluppato in collaborazione con Google per garantire una visualizzazione più accurata di luci e ombre in ogni scatto. Funziona catturando 8 fotogrammi a diversi livelli di esposizione in formato RAW e regolando poi la luminosità di ogni pixel fino a 5 volte per visualizzare il risultato più fedele alla realtà. Frontalmente, all’interno del punch hole, abbiamo una selfie camera da 32 MP. Il software a bordo dello smartphone è Nothing OS 2.5, basato su Android 14. L’azienda promette 3 anni di aggiornamenti maggiori e 4 anni di update dedicati alla sicurezza.

Con il debutto di Phone (2a), Nothing annuncia anche la sua prima partnership nel settore dell’intelligenza artificiale con Perplexity (il celebre motore di risposta alimentato dall’AI). Acquistando il nuovo smartphone del brand tra il 5 e il 19 marzo si riceverà in regalo un anno di Perplexity Pro. Per quanto riguarda il prezzo di Nothing Phone (2a), il nuovo dispositivo debutta in Italia nelle colorazioni Black e White, al prezzo di 349€ e 399€ (per le versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB).

