Meta e Microsoft chiedono all’UE di intervenire contro Apple

Il 7 marzo, fatidica data per l’attuazione del Digital Markets Act, si sta rapidamente avvicinando e secondo le ultime indiscrezioni le grandi aziende avrebbero formato una sorta di alleanza contro Apple per far leva sull’Unione Europea ed ottenere i cambiamenti sperati per quanto riguarda App Store.

Zuckerberg e Nadella provano a smuovere le acque: l’Unione interverrà contro Apple?

Sia Microsoft che Meta nelle scorse settimane hanno aspramente criticato i cambiamenti apportati da Apple per il suo App Store in ottemperanza con le nuove leggi del DMA, giudicandole inefficaci e per niente sufficienti. Secondo le ultime indiscrezioni, però, le aziende guidate da Zuckerberg e Nadella avrebbero formato una sorta di alleanza e si sarebbero rivolte direttamente all’Unione Europea nella speranza di ottenere dei veri cambiamenti.

Le due aziende, infatti, vorrebbero che l’UE non accettasse i cambiamenti proposti da Apple, perché sfavorevoli sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali. Gli avvocati, inoltre, avrebbero suggerito ad altri sviluppatori di fare lo stesso, per incentivare un vero cambiamento che possa giovare a tutti.

Non ci resta quindi che attendere il fatidico mese di marzo, per scoprire come la vicenda si concluderà: Apple otterrà il benestare per il nuovo App Store, oppure l’Unione Europea costringerà il colosso statunitense a nuovi cambiamenti? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti.

