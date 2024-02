HomePod con LCD per battere Google e Amazon: nuove tracce nella beta di tvOS

Aggiornamento 14/02: con il lancio di tvOS 17.4 beta sono comparsi nuovi riferimenti al possibile HomePod con display LCD che dovrebbe dare il nuovo via alla domotica di Apple. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Apple, dopo aver colpevolmente trascurato la smart home, sembra voler recuperare terreno sui competitor offrendo in futuro un HomePod dotato anche di schermo LCD. Negli scorsi mesi sono state tante le indiscrezioni sull’arrivo di uno smart display, ma il centro della casa intelligente della compagnia di Cupertino sembrerebbe essere destinato a rimanere lo smart speaker con Siri.

Il prototipo di HomePod con schermo LCD trapela in rete

Crediti: Kosutami @ Twitter/X Crediti: Kosutami @ Twitter/X Crediti: Kosutami @ Twitter/X

Un collezionista di cimeli Apple conosciuto con il nome di Kosutami, ha condiviso su Twitter/X quelle che potrebbero essere le prime immagini del prototipo di HomePod di prossima generazione. La particolarità di questo dispositivo è la presenza di uno schermo LCD che potrebbe trasformarlo in una sorta di smart screen per la casa intelligente.

Il nome in codice di questo nuovo dispositivo dovrebbe essere B720, come confermato anche dalle fonti di 9to5mac, che ha confermato la validità e la veridicità delle immagini condivise dal collezionista. Si tratta, tuttavia, di un prototipo: Apple potrebbe ancora decidere di percorrere altre vie e non produrre questo particolare HomePod.

Il progetto, tuttavia, sembrerebbe essere negli stadi avanzati dello sviluppo e potrebbe effettivamente arrivare sul mercato nei prossimi mesi o anni. Nelle versioni di test di tvOS 17, infatti, sono presenti chiari riferimenti all’adattamento di Apple Music e Apple Podcast per una particolare formato di schermo riconducibile a quello del prototipo di HomePod.

Aggiornamento 29/12: emergono online nuove immagini del prototipo

Crediti: Kosutami Crediti: Kosutami Crediti: Kosutami Crediti: Kosutami

In queste ore il celebre collezionista Kosutami ha mostrato un prototipo aggiornato del modello B720 di HomePod, la cui particolarità risiederebbe nell’avere a disposizione un display LCD. Questa volta il prototipo viene mostra completamente assemblato, con il collezionista che lo definisce su Twitter/X identico in termini di design e dimensione del pannello al modello HomePod 2.

Il 2024, quindi, potrebbe essere finalmente l’anno in cui Apple lancerà finalmente sul mercato il nuovo HomePod che diventerà a questo punto uno smart display per rivaleggiare con la domotica di Amazon e Google.

Aggiornamento 14/02: tvOS 17.4 suggerisce l’arrivo di HomePod con display

Crediti: 9to5mac

In queste ore Apple ha pubblicato la terza beta di tvOS 17.4, che per la prima volta fa riferimento ad un nuovo dispositivo identificato con il nome in codice “Z314“. Questo inedito dispositivo sarebbe alimentato dal chip A15 Bionic (lo stesso presente in iPad mini 6), il che alimenta i rumor sul possibile arrivo di un HomePod con display LCD per rilanciare la domotica di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le