Per i tuoi regali di Natale tech scegli Honor: un ecosistema completo sotto l’albero!

Anche quest’anno il momento più magico di sempre è arrivato: già dall’inizio del mese ci sono i primi segnali ma quando scatta il fatidico giorno dell’8 dicembre, è qui che si comincia a respirare per davvero l’atmosfera natalizia. I negozi vengono agghindati per l’occasione, è tempo di riunirsi per addobbare l’albero e ovviamente si comincia a pensare (per davvero!) ai doni per amici e parenti. Per i tuoi regali di Natale in salsa tech anche stavolta entra in gioco HiHonor: lo store ufficiale ha lanciato i saldi natalizi dedicati al meglio dell’ecosistema di Honor con smartphone, notebook, tablet e accessori a prezzo scontato!

Honor lancia le offerte per i regali di Natale: i migliori prezzi dell’anno sull’ecosistema del brand

Crediti: Honor

Grazie alle offerte dello store HiHonor, i prodotti tech del brand non sono mai stati così convenienti: Honor 90, il top di gamma Magic 5 Pro, ma anche tablet, portatili, smartwatch e auricolari true wireless. Honor non significa soltanto articoli tecnologici di alta qualità (sempre con un occhio allo stile e al risparmio, ma vuol dire anche un intero ecosistema di prodotti tutti interconnessi, per un’esperienza fluida e completa a tutto tondo. Per conoscere tutte le offerte di Honor per i tuoi regali di Natale tech dai un’occhiata alla pagina della promozione: qui troverai tutte le occasioni per risparmiare, valide fino al 25 dicembre 2023! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Un ecosistema di prodotti: lavoro, studio e intrattenimento!

L’ecosistema di Honor è ricco di prodotti utili sia per la produttività che per l’intrattenimento. Quando si pensa ad un regalo di Natale tecnologico per un giovane studente oppure per un professionista sempre in movimento è impossibile non farsi venire in mente un tablet oppure un notebook. Ormai studiare e lavorare in mobilità o da remoto sono all’ordine del giorno e per farsi trovare preparati è necessario avere gli strumenti adatti. Niente paura perché con HiHonor i migliori articoli del momento sono alla portata di tutti, grazie ai saldi natalizi.

Crediti: Honor

Honor Pad X9 è l’ultimo tablet mid-range della compagnia, una soluzione perfetta per lo studio ma anche per gli utenti business in cerca di un dispositivo versatile, leggero e sottile. Il terminale ha un aspetto premium, con una scocca metallica ed un ampio schermo da 11,5″ con risoluzione 2K; il refresh rate a 120 Hz rendere l’esperienza fluida e dinamica, senza affaticare la vista (si tratta di un pannello a basse emissioni di luce blu, certificato TUV). A proposito di fluidità, il chipset Snapdragon 685 e Android 13 garantiscono performance di tutto rispetto, con un’interfaccia semplice da utilizzare ed intuitiva in tutti i suoi aspetti. Anche l’audio vuole la sua parte e infatti abbiamo la bellezza di 6 altoparlanti surround. Il miglior tablet sotto i 200€? Sicuramente Honor Pad X9, ora in sconto a soli 169,9€!

Honor MagicBook X 16 (2023) è il portatile perfetto per studenti e professionisti, grazie ad un comparto tecnico di ottimo livello e uno schermo di grandi dimensioni. Il tutto è racchiuso in un corpo sottile e facile da trasportare, per nulla ingombrante. Dotato del sistema operativo Windows 11 e di un processore Intel Core i5-12450H, il notebook è adatto a svolgere qualsiasi tipo di operazione senza intoppi.

Crediti: Honor

Lato memorie abbiamo 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, mentre lo schermo IPS antiriflesso da 16″ garantisce un esperienza immersiva durante l’utilizzo. La tastiera offre un feedback forte e preciso, un layout di grandi dimensioni (con pad numerico indipendente) ed un pulsante con lettore d’impronte digitali integrato. La batteria da 60 Wh garantisce ore di utilizzo mentre la tecnologia Honor Connect permette di beneficiare di un uso senza soluzione di continuità tra i vari dispositivi del brand. Il prezzo? Solo 649,9€, con un risparmio di ben 250€!

Uno smartphone sotto l’albero di Natale: le migliori offerte di Honor

Crediti: Honor

Per completare il tuo personale ecosistema Honor, ovviamente non può mancare all’appello anche uno smartphone, in modo da mandare in pensione il tuo vecchio dispositivo (per passare ad un modello nuovo di zecca, potente e stiloso). Le offerte di Natale di HiHonor vedono protagonisti due dispositivi apprezzatissimi dagli utenti. Si parte con Honor 90 5G, un telefono pensato per i vlogger e per gli amanti di video e foto: a bordo troviamo una potente fotocamera da 200 MP per scatti mozzafiato ad ogni occasione (anche grazie al supporto di un ultra-grandangolare e macro). Ci sono tante funzioni per l’editing e la realizzazione dei video, ma anche specifiche tecniche di alto profilo. Lo schermo è un’unità AMOLED da 6.7″ a 120 Hz mentre il cuore del terminale è lo Snapdragon 7 Gen 1, alimentato da 5.000 mAh di batteria (con ricarica da 66W). Foto al top, performance fluide e uno stile unico: il design è elegantissimo, con un display con bordi curvi ed una scocca in vetro colorata e scintillante. Honor 90 parte da 369€, ma solo fino al 25 dicembre!

È uno dei top di gamma più belli e potenti dell’anno, un telefono in grado di guadagnarsi il plauso degli addetti ai lavori e l’affetto degli utenti: stiamo parlando di Honor Magic 5 Pro, l’ultimo flagship del brand cinese. Uno stile iconico (definito Eye of the Muse), specifiche da primo della classe, una fotocamera stellare e non solo: tutto in sconto a 799,9€, con uno sconto di 400€!

Crediti: Honor

Il top di gamma targato Honor presente un’estetica ordinata ed ormai iconica, con un modulo fotografico ad anello ed uno schermo Quad Curved luminosissimo (fino a 1.800 nit), con refresh rate dinamico fino a 120 Hz ed una doppia camera frontale per il riconoscimento facciale 3D. Grazie alla certificazione IP68 non teme l’acqua mentre la fotocamera principale da 50 MP è in grado di regalare dei piccoli capolavori, anche grazie alla presenza di un ultra-grandangolare (50 MP) ed un teleobiettivo con zoom a periscopio (50 MP). Quest’ultimo può raggiungere uno zoom massimo (digitale) di 100X!

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le