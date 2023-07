T-Bao T8 Plus è l’alternativa migliore tra i mini PC sotto i 150€: imperdibile a questo prezzo!

Se stai cercando una soluzione economica e conveniente, allora T-Bao T8 Plus è di certo il mini PC adatto alle tue esigenze: economico, versatile e compatto, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo super conveniente (con tanto di spedizione gratuita)!

Codice sconto T-Bao T8 Plus: come risparmiare sull'acquisto del tuo nuovo mini PC

Crediti: T-Bao

Il brand tecnologico cinese è specializzato in soluzioni low budget, ma senza rinunciare alla qualità, come nel caso di T-Bao T8 Plus. Il mini PC è un modello abbastanza versatile, adatto alla produttività e all'intrattenimento grazie al processore quad-core Intel Alder Lake N100 (fino a 3,4 GHz). Quest'ultimo è accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD, in modo da poter affrontare qualsiasi tipo di attività e di avere a disposizione tanto spazio di archiviazione.

Il dispositivo offre anche tre porte USB 3.1, tre uscite HDMI 2.0 e due ingressi Ethernet; non mancano Wi-Fi Dual Band e Bluetooth, tutto compreso in un corpo compatto. Per concludere la nostra panoramica, abbiamo un sistema di dissipazione con ventola silenziosa e heat pipe in rame.

Crediti: T-Bao

Il mini PC T-Bao T8 Plus è una soluzione economica e conveniente, ora in offerta con codice sconto e spedizione gratis su Geekbuying. Il terminale perfetto per chi punta al massimo risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

