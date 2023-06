Recensione Tineco FLOOR ONE S7 Pro: questa lavasciuga è il meglio del meglio

Forte dei successi delle sue lavasciuga, Tineco amplia la sua offerta con un nuovo modello che potrebbe rappresentare un punto di svolta della categoria. È la Tineco FLOOR ONE S7 Pro, che parte dai punti vincenti dei modelli precedenti (come la FLOOR ONE S5 Pro) e si arricchisce di nuove funzionalità con le quali il brand ha tentato di porre rimedio ad alcune delle limitazioni di questi particolari dispositivi.

FLOOR ONE S7 Pro è uno di quei prodotti che, nonostante il prezzo piuttosto elevato, ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi proprio per la tecnologia che nasconde e per la qualità della pulizia che è in grado di garantire, al patto però che si abbracci il tipico form factor delle lavasciuga, un po' più “tozzo” e meno leggero degli aspirapolvere tradizionali.

Recensione Tineco FLOOR ONE S7 Pro: il meglio del meglio

Contenuto della confezione

Così come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Tineco FLOOR ONE S7 Pro viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e quasi compatta. Al suo interno troviamo:

Tineco Floor One S7 Pro;

Spazzola sostitutiva

Soluzione deodorante e detergente;

Filtro HEPA aggiuntivo;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Supporto HEPA da attaccare alla base;

Porta accessori da attaccare alla base;

Alimentatore;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Nonostante le tante novità introdotte, dal punto di vista stilistico la Tineco FLOOR ONE S7 Pro continua a seguire gli standard di categoria. Considerando che si tratta, in tutta sostanza, di un aspirapolvere che grazie all'acqua è in grado di lavare i pavimenti, il corpo del dispositivo è molto grande ed integra due contenitori: uno per l'acqua pulita e l'altro per l'acqua sporca. Ciò che cambia rispetto ai suoi diretti competitor è che l'integrazione di questi contenitori è stata fatta con molto più criterio e, proprio per questo, nella Tineco FLOOR ONE S7 Pro il brand è riuscito ad inserirne due di capienza leggermente maggiore: quello dell'acqua pulita è di ben 0.8L, mentre quello dell'acqua sporca è di 0.7L.

E questa migliore gestione degli spazi destinati ai contenitori che ha consentito un aumento della capienza degli stessi, ha risolto uno dei più grandi limiti di questa tipologia di prodotto: l'autonomia di utilizzo e la necessità di dover svuotare e ricaricare l'acqua più volte nel corso di un'unica pulizia. Ma, come vedremo, con la Tineco FLOOR ONE S7 Pro il brand ne ha risolti diversi.

A partire dal sistema di trazione generale del lavasciuga che si chiama SmoothPower e rende incredibilmente leggera questa lavapavimenti ed anche se i modelli precedenti avevano un qualcosa di molto simile, non era assolutamente così efficace: la Tineco FLOOR ONE S7 Pro è la lavapavimenti più “leggera” da utilizzare attualmente disponibile nel mercato, perché è in grado di capire i movimenti che vengono fatti e di auto-adattarsi bidirezionalmente.

Cambia anche lo snodo che unisce il corpo principale alla spazzola motorizzata, che è stato migliorato puntando sulla fluidità e che rende molto più comodi i cambi di direzione, i movimenti vari, e le diverse inversioni che incontrano in fase di pulizia.

A questo, poi, si aggiunge un ulteriore sistema di igiene che pulisce costantemente la spazzola mentre l'acqua sporca e la polvere vengono raccolte in modo da ottimizzare tutto il processo di pulizia.

C'è poi un nuovo display ed un nuovo sistema di controllo del dispositivo. Lo schermo è da ben 3.6” e, grazie allo spazio maggiore, è in grado di comunicare in maniera molto più chiara tutte le informazioni relative al dispositivo: in questo modo sarà anche più facile scorrere tra le funzionalità integrate, anche grazie ad un pad direzionale molto comodo da utilizzare e posizionato al punto giusto.

Ho poi apprezzato la possibilità di disattivare i comandi vocali, cosa scontata ma impossibile nei modelli precedenti, ed è possibile scegliere la lingua con cui si vuole parli l'assistente vocale Tineco perché sì, la Tineco FLOOR ONE S7 Pro integra un assistente vocale che però, a mio parere, è una di quelle funzioni di cui si può fare perfettamente a meno.

Infine un'ultima novità. Ricordate il più grande limite di praticamente tutte le lavasciuga in commercio? Dato lo spessore della spazzola motorizzata, con questi dispositivi era praticamente impossibile pulire le zone prossime ai battiscopa. Ebbene: la Tineco FLOOR ONE S7 Pro integra una spazzola ottimizzata su entrambi i lati che lascia poco più di un millimetro per parte.

Aspirazione e lavaggio

Anche le quattro diverse modalità di pulizia (automatica, massima, ultra e aspirazione) si controllano con il piccolo pad, ma continuo a consigliarvi di utilizzare nella maggior parte dei casi quella automatica: la tecnologia iLoop di Tineco negli anni è migliorata in maniera costante e, grazie ad alcuni sensori, è in grado di capire la quantità di sporco presente sulla superficie e di adattare in maniera autonoma sia la potenza d'aspirazione che la quantità di acqua da distribuire sul pavimento. Certo, in alcune zone particolarmente sporche potrebbe essere ideale utilizzare la potenza massima, ma in linea di massima conviene utilizzare la modalità automatica perché in questo modo non solo di ottimizza l'autonomia della batteria, ma anche il consumo medio di acqua.

La pulizia poi avviene tramite un sistema a pressione bilanciata che, con un flusso costante di 450 volte al minuto, garantisce un lavaggio quasi perfetto e di gran lunga superiore alle generazioni precedenti. Inoltre, l'acqua distribuita sul pavimento viene elettrolizzata.

E lavora benissimo anche con i capelli ed i peli di animali domestici: è probabilmente questo lo scenario in cui ci si rende conto dei vantaggi di utilizzare un sistema ad acqua perché, una volta terminata la pulizia, basterà svuotare il serbatoio dell'acqua e dargli una sciacquata.

Certo, rimane il limite dello spessore della spazzola, che effettivamente è molto più importante di quello che troveremmo in un aspirapolvere normale, ed il corpo non si può inclinare ad una gradazione tale da permetterne l'utilizzo sotto i mobili più angusti: in tutta sostanza, qualora Tineco riuscisse a risolvere anche questo problema, porterebbe nel mercato una lavasciuga praticamente perfetta.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode del Tineco FLOOR ONE S7 Pro: l'auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l'indicatore), basterà posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell'acqua sporca e riempire quello dell'acqua pulita e premere il tasto dedicato.

La novità è che si può scegliere tra due modalità di auto-pulizia: c'è quella veloce, che dura circa 2 minuti, e quella “profonda” che andrà avanti per circa 6 minuti.

Applicazione e funzioni smart

C'è poi un'app per smarphone. Tineco FLOOR ONE S7 Pro si connette alla rete senza fili e si connette all'app Tineco, disponibile sia per iPhone che per Android. Sia chiaro, si tratta di un “di più” del quale si potrebbe totalmente fare a meno, ma avere a disposizione tutte le informazioni relative all'aspirapolvere su uno smartphone, potrebbe essere una cosa comoda per alcune persone.

L'accoppiamento con l'app è semplicissimo e richiederà al massimo 2 minuti. a qui in poi potrete controllare lo stato di carica della batteria, lo stato dell'acqua pulita e sporca, mutare la voce o far partire la pulizia automatica qualora l'aspirapolvere sia stato posizionato sulla base di ricarica.

Autonomia della batteria

Buona anche l'autonomia della batteria. Il brand garantisce fino a 40 minuti di utilizzo con un'unica carica, ma non vi nascondo che in alcune occasioni sono riuscito anche a superare questo valore: certo, si tratta di performance raggiungibili se si pulisce un pavimento non particolarmente sporco, ma la tecnologia iLoop in questo caso da molti vantaggi tangibili.

Nella media la velocità di ricarica: per una ricarica completa la Tineco FLOOR ONE S7 Pro può richiedere circa 4 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della Tineco FLOOR ONE S7 Pro è di 799,00 euro su Amazon e sì, probabilmente il suo più grande limite è proprio il fatto che per acquistarla sarà necessario sborsare una cifra non indifferente. Certo, tutta questa tecnologia si paga, ma purtroppo anche il mondo dei lavasciuga è stato colpito dall'incontrollato aumento dei prezzi di questi ultimi anni.

Va detto però che si tratta di un modello in cui è molto chiaro il fatto che il brand abbia tentato di risolvere gran parte dei problemi tipici di questi prodotti, e con contenitori più capienti, il sistema di trazione bidirezionale, il grande display, l'elettrolisi e soprattutto con la spazzola “borderless” direi che in parte ci è riuscita.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro è senza dubbio la migliore lavapavimenti in circolazione, ma non è perfetta: il brand dovrebbe pensare ad un sistema di asciugatura della spazzola dopo l'auto-pulizia e, soprattutto, trovare un modo con cui ridurne lo spessore. A quel punto, ci si avvicinerà alla perfezione.





