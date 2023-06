WhatsApp, Instagram e Facebook Down in tutta Italia: cosa sta succedendo

In questi minuti stanno arrivando tantissime segnalazioni da parte di utenti che non riescono a collegarsi ai servizi di Meta, ovvero WhatsApp, Instagram e Facebook. I social di Mark Zuckerberg risultano a tratti offline, con un problema che potrebbe essere legato probabilmente ai DNS dei server di Meta più che agli operatori telefonici italiani.

I social di Meta sono offline: problemi in tutta Italia per WhatsApp, Instagram e Facebook

Come potete osservare dalla mappa di Downdetector, sono tantissime le segnalazioni in tutta Italia degli utenti che non riescono attualmente a collegarsi a WhatsApp, Instagram e Facebook. Al momento non si conosce il problema, ma dai test effettuati internamente abbiamo potuto rilevare l'indisponibilità a tratti dei servizi. In alcuni casi i social sembrano caricare correttamente le informazioni necessarie a visualizzare in contenuti, in altri risultano totalmente irraggiungibili.

Meta non ha ancora commentato l'accaduto, quindi non è esclusa la possibilità che possa trattarsi di un problema legato agli operatori italiani e ai DNS che instradano le connessioni verso i noti social network. In attesa di ulteriori informazioni, vi invitiamo a segnalare nei commenti la vostra esperienza: non mancheremo di aggiornarvi non appena saranno disponibili maggiori informazioni.

