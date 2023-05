Recensione Zeblaze Vibe 7 PRO: il MIGLIORE a meno di 50€!

Smartwatch e smartband stanno crescendo sul mercato, ma sono ancora molti coloro che si dimostrano un po' diffidenti, soprattutto quando si tratta di spendere cifre che superano i 100 euro per prodotti di cui, magari, non sfrutteremo neanche a pieno il potenziale.

C'è una fetta di utenti, però, che vorrebbe entrare a far parte della schiera di coloro che al polso indossano uno smartwatch, ma faticano a scegliere il modello ideale, soprattutto tra quelli estremamente economici, prodotti che molto spesso non fanno godere a pieno l'esperienza di un wearable: oggi vi parlo di Zeblaze Vibe 7 PRO, uno smartwatch da meno di 50 euro che mi ha lasciato letteralmente senza parole e vi racconto il perchè.

Recensione Zeblaze Vibe 7 PRO

Design e Display

In realtà chi segue l'azienda Zeblaze, di cui vi abbiamo parlato anche noi in passato, non vedrà un design esclusivo in questo Vibe 7 Pro, che moltissimo si ispira ad un vecchio modello, lo Stratos 2; al di là delle somiglianze nella stessa famiglia di dispositivi, questo smartwatch di Zeblaze entra in competizione sul fronte del design con modelli estremamente più costosi, ed il primo che mi viene in mente è senza alcun dubbio TicWatch (che però rimane leader su altri fronti).

Il suo telaio è realizzato in lega di zinco, appare molto resistente a primo impatto, e ciò è dovuto anche al suo design quasi militare che sicuramente non passa inosservato e lo rende inadatto a contesti un po' più eleganti; lui pesa circa 54 grammi senza cintruino mentre poco più di 75 grammi se consideriamo il cinturino, realizzato in silicone di buona qualità e piuttostosto confortevole al polso. Il cinturino è un tradizionale da 22mm e possiede l'attacco rapido, perciò è perfettamente sostituibile con qualche altro modello a nostro piacimento.

Sulla parte inferiore sono presenti, oltre al connettore proprietario per la ricarica, anche i classici sensori per le varie attività di monitoraggio; l'azienda cinese utilizza una nuova tecnologia per il sensore di frequenza cardiaca a 5 LED per una migliore lettura dei valori tramite la pelle. Tutto sommato l'esperienza d'uso quando indossato è abbastanza buona, per i polsi maschili un po' più grandi non risulta essere troppo ingombrante al polso, mentre senza dubbio non è un modello consigliabile per una donna, a prescindere dai gusti estetici, quanto più per le piccole dimensioni di un polso femminile.

Non mancano le certificazioni IP69K e la resistenza fino a 3ATM per le immersioni sott'acqua; su questo fronte non è il prodotto migliore in circolazione, ma di certo se intendete monitorare a livelli professionali le vostre immersioni non vi rivolgete ad un prodotto di questo calibro. Per il resto lo smartwatch fa affidamento a due pulsanti per muoversi all'interno dell'interfaccia: tramite il pulsante Start si può accedere al menu con le varie app, mentre con il tasto back si torna indietro da ogni singola tab aperta. Per tutto il resto delle funzioni, invece, ci si può muovere tramite gesture sul touchscreen.

Una cosa che mi ha estremamente stupito è sicuramente il display: parliamo di uno schermo da 1.43″ pollici HD AMOLED con risoluzione 466 x 466 pixel, ma soprattutto con una luminosità di ben 1000 nits di picco e 391ppi di densità. Insomma, valori di qualità al pari di prodotti ben più costosi. Al di là dei dati tecnici, però, posso dirvi che i colori sono veramente saturi ed i neri molto profondi, in più le cornici sono millimetriche rispetto la ghiera dell'orologio e mai vi sembrerà di trovarvi di fronte ad un orologio che, di fatto, costa meno di 50 euro.

In più è disponibile anche una modalità always-on che permette di visualizzare l'orario senza necessariamente risvegliare il display; non manca, poi, la possibilità di risvegliare lo smartwatch semplicemente ruotando il polso. A suo svantaggio posso dire soltanto che la luminosità non è automatica, e questo di notte potrebbe essere un problema se teniamo lo schermo a massima luminosità. Pazienza, si può sicuramente chiudere un occhio.

Prestazioni, monitoraggio e software

Tecnicamente parlando, invece, sotto la scocca il Zeblaze Vibe 7 Pro utilizza un SoC Realtek 8763E e 128MB di memoria interna, così da poter immagazzinare qualche decina di quadrante a bordo, ma non, ad esempio, dei brani musicali che invece non possono essere salvati in memoria. Lo smartwatch nel complesso è molto veloce: possiede logicamente un software proprietario, è compatibile con smartphone Android e iOS e fornisce una buona esperienza d'uso anche nelle misurazioni, le quali risultano essere sempre molto precise ed accurate.

Lo Zeblaze Vibe 7 Pro è competitivo in tutti gli aspetti di cui uno smartwatch ha principalmente bisogno; con più di 100 tipi di attività sportive supportate, il Vibe 7 Pro è preparato praticamente per qualsiasi tipo di esercizio, dalla camminata al ciclismo, passando per tutti gli sport invernali e quelli che prevedono l'uso della palla.

Oltre alle funzioni sportive, i sensori di frequenza cardiaca ottici integrati sotto la scocca di questo Zeblaze Vibe 7 Pro sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale e monitorare il sonno per fornire un'analisi completa, monitorare la pressione sanguigna e misurare i livelli di ossigeno nel sangue in tempo reale. Logicamente ragazzi non aspettatevi parametri medici, e sono sicuramente da interpretare con le pinze: certo è che valori come il monitoraggio dei passi e il sonno possono essere dei validi indicatori su come poter migliorare lievemente il proprio stile di vita.

Come al solito è disponibile un'applicazione per smartphone, disponibile sia per iOS che per Android; si chiama FitCloudPro, ed è l'ennesima applicazione proprietaria come le centinaia già viste su altri prodotti di questo genere. In sostanza tiene traccia di tutti i dati che lo smartwatch raccoglie durante l'utilizzo, ci permette di impostare degli obbiettivi, di fare aggiornamenti e di personalizzare le watch face tra le tante decine disponibili sullo store, anch'esso proprietario.

Tra le possibilità di spicco per un prodotto in questa fascia di prezzo vi devo menzionare la possibilità di rispondere alle telefonate tramite lo smartwatch stesso. Il Zeblaze Vibe 7 Pro , infatti, possiede sia uno speaker sia un microfono sotto la scocca i quali tornano utili per rispondere alle telefonate dallo smartwatch stesso: l'unico pre requisito, ovviamente, è quello di collegare lo smartphone tramite Bluetooth perchè il watch in questione non è indipendente (ovviamente, aggiungerei).

E' possibile, inoltre, non solo rispondere ad una chiamata in arrivo ma anche effettuarne una direttamente dal watch tramite il tastierino numerico integrato oppure tramite la lista di contatti frequenti che è personalizzabile tramite l'app su smartphone. Le notifiche di tutte le app sono chiaramente visualizzabili su smartphone e perfettamente leggibili, ma come spesso accade in prodotti economici (ma anche costosi) non vi è possibilità di interazione con le notifiche.

Autonomia

Le prestazioni della batteria del Vibe 7 Pro possono variare a seconda del modo e delle funzionalità utilizzate; con una capacità di 400 mAh, la batteria è in grado di fornire fino a 20 giorni di standby mentre con un un utilizzo continuativo l'autonomia raggiunge circa 5 giorni con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il tempo di ricarica completo è di circa due ore.

Prezzo e Considerazioni

Se desiderate entrare nel mondo degli smartwatch, ma non volete spendere un patrimonio questo Zeblaze Vibe 7 Pro potrebbe rappresentare una soluzione completa per le vostre esigenze; il marchio non è tra i più blasonati, vi do ragione, ma tra quelli economici è uno dei brand che da maggiori garanzie in ambito di qualità e affidabilità dei suoi prodotti.

Questo Zeblaze Vibe 7 Pro spicca senza dubbio per la sua qualità costruttiva e per il suo display davvero eccezionale. Non ha un software perfetto, come spesso accade nei prodotti con software proprietario, ma per circa 35€ è davvero impossibile chiedergli di più.

