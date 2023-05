Redmi Note 12T Pro svelato e ha qualcosa in comune con Xiaomi CIVI 3

Sono passati solo pochi giorni dal debutto di Xiaomi CIVI 3, uno smartphone particolarmente interessante per via del suo comparto tecnico e del fucus sugli autoscatti. E ora la compagnia di Lei Jun annuncia il lancio di Redmi Note 12T Pro, un nuovo membro della famiglia di mid-range e ancora una volta si tratta di un terminale che strizza l'occhio alla fascia superiore.

Redmi Note 12T Pro sarà lanciato tra pochissimo: ecco i primi dettagli

Il look di Redmi Note 12T Pro ricalca quanto visto con il resto della gamma mentre il comparto tecnico sarà d'eccezione. Similmente al già citato Xiaomi CIVI 3, il nuovo arrivato targato Redmi sarà mosso dal Dimensity 8200-Ultra, chipset nato dalla collaborazione tra la casa cinese e MediaTek. Ovviamente si tratta di un SoC che promette prestazioni stellari, realizzato a 4 nm e con una frequenza massima di 3,1 GHz.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, Xiaomi ha confermato che troveremo uno schermo LCD, in controtendenza con i “soliti” OLED. Tuttavia avremo a che fare con un pannello di tutto rispetto, con un refresh rate fino a 144 Hz; lo smartphone sarà lanciato in tre colorazioni (con scocca nera, bianca o celeste).

Osservando le immagini si nota la presenza di una tripla camera con un sensore principale da 64 MP ed un display con punch hole centrale.

Il lancio di Redmi Note 12T Pro è fissato per il 30 maggio; ne sapremo di più tra poche ore. Segnaliamo che il terminale con va confuso con Redmi Note 12 Turbo (mosso, invece, da uno Snapdragon).

