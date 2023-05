Doogee V20 Pro è il nuovo rugged premium ed è in ottima compagnia

Proprio di recente abbiamo parlato dei dettagli e delle innovazioni della serie V ed ecco fare capolino una nuova aggiunta alla gamma. Si tratta di Doogee V20 Pro, rugged phone premium accompagnato dal modello S100 Pro e dal tablet T30 Pro: andiamo a scoprire tutte le novità di questo triplo lancio targato Doogee!

Doogee V20 Pro, S100 Pro e T30 Pro ufficiali: un triplo lancio per il brand!

A questo giro la compagnia cinese ha presentato tre prodotti in contemporanea: si tratta di Doogee V20 Pro, rugged phone caratterizzato da uno schermo AMOLED ed uno scanner termico, S100 Pro, nuovo rugged 4G affidabile e resistente, e T30 Pro, terzo capitolo della gamma di tablet dell'azienda.

Doogee V20 Pro

I display AMOLED non hanno trovato spazio nel mercato dei rugged phone almeno fino al 2022, con il lancio di V20. Visto il successo del dispositivo la casa cinese ha pensato bene di fare il bis con Doogee V20 Pro, introducendo anche altre novità. Oltre ad un pannello AMOLED da 6,43″ Full HD+ a 120 Hz, il terminale offre anche un sensore termico InfiRay da 1440 x 1080 pixel.

La nuova termocamera ha un raggio d'azione di 1 km, refresh rate a 25 Hz e tecnologia Dual Spectrum Fusion. Il resto delle specifiche comprende il chipset Dimensity 700 di MediaTek, fino a 20 GB di RAM (12 GB effettivi e 8 GB virtuali), 256 GB di storage espandibile tramite micro SD, una fotocamera da 64 MP, una Night Vision Camera da 24 MP, 6.000 mAh di batteria e ricarica rapida da 33W.

Doogee S100 Pro

Il nuovo Doogee S100 Pro è l'ultima aggiunta alla serie S, una famiglia di dispositivi rugged dal prezzo accessibile e con funzioni utili. Il nuovo arrivato offre una luce LED da 130 lumen ed è equipaggiato con un chipset Helio G99 di MediaTek. Oltre ad essere un modello ultra-resistente, si tratta anche di un valido battery phone dotato di una colossale unità da 22.000 mAh.

Abbiamo po i uno schermo da 6,58″, 12 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM), 256 GB di spazio di archiviazione, uno slot micro SD, una fotocamera da 108 MP e Android 12 lato software.

Doogee T30 Pro

Il mega lancio del brand cinese si conclude con Doogee T30 Pro, un tablet nuovo di zecca caratterizzato da un ampio schermo da 11″ con risoluzione 2K. Il terminale è mosso dal chipset Helio G99, accompagnato da 8 GB di RAM (più 7 GB virtuali) e 256 GB di storage espandibile tramite micro SD.

Ovviamente non manca una batteria capiente (da 8.580 mAh con ricarica rapida da 27W), il GPS, la connettività 4G LTE e 4 speaker con Hi-Res Audio. Grazie al supporto Widevine L1 è possibile beneficiare dello streaming video in alta qualità (sulle principali piattaforme: YouTube, Netflix, Disney+ e così via).

Prezzi e Disponibilità

Il nuovo trittico di smartphone è disponibile all'acquisto tramite AliExpress e lo store ufficiale del brand. Di seguito trovate i link per i vari modelli:

