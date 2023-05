YouTube: addio alle Storie, ennesimo esperimento fallito

Nel corso degli anni Google ha sempre cercato di modernizzare YouTube proponendo ai creator strumenti provenienti da altri social network. Con il boom di Snapchat e Instagram, anche su YouTube sono arrivate le Storie, ma con risultatati totalmente diversi rispetti ai competitor. A partire dal mese di giugno, le Storie scompariranno definitivamente da YouTube.

YouTube chiude le Storie, una funzione utilizzata pochissimo dai creator

Le Storie sono arrivate su YouTube nel 2017 con il nome di Reels, funzionando esattamente come su Instagram e Snapchat. I creator con più di 10.000 abbonati potevano creare dei video brevi che sarebbero scomparsi dopo un determinato periodo di tempo: l'idea era quella di proporre uno strumento che potesse portare gli utenti dietro le quinte della realizzazione dei video.

Purtroppo (per Google) l'esperimento è rapidamente fallito, con i Creator che hanno utilizzato davvero pochissimo la funzione in favore di nuovi strumenti arrivati in seguito sulla piattaforma. Gli Shorts (che imitano i video di TikTok), per esempio, hanno trovato molto più spazio in molto meno tempo, mentre YouTube ha messo a disposizione dei Creator anche la possibilità di aggiungere aggiornamenti testuali per la community.

A partire dal 26 giugno 2023, le Storie saranno ufficialmente eliminate da YouTube e gli utenti non potranno più postarne di nuove. Quelle già esistenti oppure da poco pubblicate scadranno e verranno cancellate nel giro dei successivi 7 giorni. Nelle ultime settimane YouTube, inoltre, ha imposto un blocco definitivo agli AdBlock, implementando inoltre pubblicità più invasiva per le app TV.

