Unieuro Specials con sconti dal 22%: arriva la risposta al NO IVA di MediaWorld!

A distanza di pochissimo dalla nuova promozione NO IVA MediaWorld, arriva la risposta di Unieuro, con un'iniziativa altrettanto allettante. Sullo store online è partita l'iniziativa Unieuro Specials, con sconti a partire dal 22%: in soldoni si tratta di una sorta di NO IVA, anche in questo caso con tante offerte dedicate a grandi e piccoli elettrodomestici!

Unieuro risponde al NO IVA di MediaWorld con la promo Specials a partire dal 22% di sconto

Quando parte una promo importante come quella NO IVA, è impossibile non aspettarsi una risposta da parte dei rivali: dopo MediaWorld ora è il turno degli Unieuro Specials. Gli sconti partono dal 22% e arrivano anche oltre il 50% su tantissimi prodotti. Come anticipato in apertura l'iniziativa riguarda grandi e piccoli elettrodomestici, anche da incasso e per il trattamento dell'aria. Le offerte dureranno fino al 26 marzo: sarà un fine settimana di sconti!

Tra i prodotti in sconto troviamo vacuum cleaner e altri dispositivi per le pulizie, accessori per la cura della persona, lavatrici, lavastoviglie, macchine per il caffè, asciugacapelli, piani cottura, ferri da stiro e tanto altro ancora.

Date un'occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le occasioni targate Unieuro Specials: la risposta al NO IVA di MediaWorld!

