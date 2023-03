Headwolf HPad 1 è il tablet per lo studio e l’intrattenimento: non fatevelo scappare a questo prezzo

State pensando di acquistare un nuovo tablet per lo studio e l'intrattenimento? Headwolf HPad 1 è un'ottima soluzione, con caratteristiche complete proposte ad un prezzo molto conveniente. Acquistarlo diventa ancora più vantaggioso grazie alla nuova offerta lanciata da Banggood. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Headwolf HPad 1 in offerta, ecco le caratteristiche

Headwolf HPad 1 è un buona opzione per chi desidera un tablet per l'intrattenimento. Il suo design è pulito e raffinato, non molto distante dalle altre soluzioni sul mercato, e la sua estetica ricorda un po' quella dell'iPad Air.

Tra le caratteristiche principali troviamo un ampio display IPS da 10.4″ con risoluzione FullHD dal quale godersi le proprie serie TV preferite o calarsi in frenetiche sessioni di gioco, godendo di immagini dettagliate e dai colori vividi. Headwolf HPad 1 è alimentato dal processore Unisoc Tiger T618, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, una configurazione che permette di gestire l'esecuzione di più app in background e di titoli più impegnativi.

Il tablet è anche dotato di una fotocamera esterna da 20 MP e di una selfie-cam da 5 MP, così da permettere anche di effettuare videochiamate e partecipare a videoconferenze online. Completano le caratteristiche principali una grande batteria da 7.000 mAh per un utilizzo prolungato, sistema operativo basato su Android 11, possibilità di inserire una SIM 4G LTE e il supporto GPS+Beidou+Galileo.

Potrete ottenere tutto questo a meno di 190€ grazie all'offerta Banggood.

