Roborock S8 debutta in sconto su GeekMall e c’è anche un omaggio

Le pulizie di primavera diventano smart con il nuovo robot aspirapolvere Roborock S8, aspirapolvere e lavapavimenti ancora più potente e preciso: un compagno su cui fare affidamento in ogni momento per la cura della casa. Il robottino arriva su GeekMall ed è subito in sconto, con tanto di spedizione dall'Europa ed un omaggio!

Roborock S8 disponibile su GeekMall: il robot di ultima generazione ad un prezzo super

Il brand Roborock è un marchio specializzato nelle pulizie intelligenti: i prodotti lanciati alle nostre latitudini sono tanti e ormai la compagnia asiatica si è ritagliata uno spazio importante nel panorama tech nostrano. Roborock S8 è l'ennesimo prodotto che punta al top: il nuovo robot aspirapolvere offre una potenza estrema fino a 6.000 PA.

In questo modo è possibile rimuovere lo sporco a fondo, anche grazie al supporto delle spazzole in gomma DuoRoller integrate. Queste sono realizzate appositamente per pulire con precisione e grazie al sistema anti-groviglio i capelli non saranno un problema.

Oltre ad essere un aspirapolvere, Roborock S8 funge anche da pratico lavapavimenti: il robottino è dotato del sistema di lavaggio VibraRise, in grado di strofinare il pavimento ad alta velocità, fino a 3000 volte al minuto. Inoltre il mop può sollevarsi di 5 mm, in modo da evitare i tappeti in un lampo.

A proposito di tappeti, la pulizie di questi è semplicissima: il dispositivo identifica automaticamente il tipo di superficie grazie al sistema Carpet Boost+. Il mop viene sollevato e la potenza aumenta al massimo per rimuovere lo sporco in profondità (tutto in modo automatico).

La navigazione è diventata ancora più smart grazie al sistema LiDAR Precisense che scansione l'ambiente e crea mappe dettagliate e multi-livello (in modo da trovare il percorso ottimale per pulire, fino a 4 piani). Gli ostacoli vengono individuati ed evitati tramite luce strutturata 3D e infrarossi. Ovviamente tutto può essere gestito e monitorato tramite l'app Roborock.

Roborock S8 è un piccolo concentrato di tecnologia e di certo un alleato prezioso nelle pulizie di casa: il robottino è disponibile su GeekMall in offerta lancio a 549€. Immancabile la spedizione dall'Europa, ovviamente gratis. Infine, per i primi 100 ordini è previsto un omaggio.

Perché scegliere lo store GeekMall? Abbiamo parlato spesso di questo e-commerce e in tante occasioni ci siamo trovati di fronte ad offerte top e prezzi stracciati. Inoltre tutti i prodotti beneficiano di due anni di garanzia, riparazione direttamente in Italia e pagamenti tramite PayPal, per la massima sicurezza. Vorrei pagare i tuoi acquisti a rate? Niente paura: GeekMall supporto anche Klarna, il servizio che permette di dividere i pagamenti in tre rate!

