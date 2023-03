Questo PC Nimgmei da Xiaomi Youpin è più piccolo di uno smartphone

Avete mai visto un PC tanto piccolo da avere dimensioni addirittura inferiori a quello di uno smartphone? Preparatevi, perché i vostri occhi stanno per assistere ad una vera e propria meraviglia tecnologica. Ningmei CR160R è il Cube Mini di seconda generazione da Xiaomi Youpin: un PC dal form factor estremamente ridotto tanto da sembrare il celebre cubo di Rubik.

Cubo di Rubik o PC? Ecco Ningmei CR160R da Xiaomi Youpin

Con una dimensione di 62 x 62 x 44 millimetri ed un peso di soli 145 grammi, Ningmei CR160R è un mini PC alimentato dal processore Intel J4125: una CPU quad-core con una frequenza turbo massima di 2.7 GHz. Ad affiancare il processore troviamo una memoria RAM DDR4 ed un SSD M2 per velocità di lettura e scrittura elevate. I tagli di memoria disponibili sono 6 GB o 8 GB per la RAM e 128 GB o 256 GB per lo spazio di archiviazione.

Questo mini PC, seppur piccolissimo, è dotato di un'estesa connettività: sui lati del dispositivo infatti troviamo 2 ingressi USB 3.0 di Tipo A, una porta USB-C (utile soprattuto per l'alimentazione), un'uscita HDMI, un ingresso Ethernet, un jack per le cuffie da 3.5 millimetri ed un lettore di schede microSD.

Ningmei CR160R è disponibile su Xiaomi YouPin in Cina al prezzo di 135€ (989 yuan) per il modello da 6/128 GB, mentre il prezzo sale a 165€ (1199 yuan) per la versione da 8/256 GB. Al momento non sappiamo se il prodotto sarà disponibile attraverso shop che consentano la spedizione anche in Europa o nel resto del mondo.

