Teclast A40 Pro: maxi powerbank da 40.000 mAh in offerta a meno di 40€

Le batterie dei nostri dispositivi, per quanto possano essere sempre all'avanguardia e di nuova generazione, tendono a scaricarsi proprio nei momenti meno opportuni. Per questo motivi ci vengono in contro le powerbank e quella offerta oggi in sconto da Teclast è una piccola centrale elettrica in miniatura. A40 Pro è una powerbank in grado di ricaricare più volte i nostri smartphone ad un velocità davvero super.

Mai più con la batteria scarica: Teclast A40 Pro ricarica tutti i vostri dispositivi

Teclast A40 Pro è una powerbank dotata di una batteria da 40.000 mAh in grado di ricarica più volte più dispositivi contemporaneamente. Per esempio, è possibile caricare allo stesso tempo tablet e smartphone, mantenendo velocità fino a 22.5W e controllando l'autonomia del dispositivo direttamente dallo schermo LCD installato sulla parte frontale.

La powerbank è dotata di ben 3 uscite USB di tipo A con QuickCharge 3.0, oltre ad una interfaccia USB-C con Power Delivery che può essere sfruttata per la ricarica stessa del dispositivo. Nel caso in cui la porta USB-C sia occupata da un dispositivo in fase di ricarica, è possibile utilizzare la porta micro-USB, presente anch'essa sulla parte dorsale.

Teclast A40 Pro è disponibile su Banggood al prezzo di 38.42€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, che avviene dai magazzini europei, richiede un piccolo sovrapprezzo di soli 60 centesimi.

