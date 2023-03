Le vene delle mani saranno le chiavi del futuro: rivoluzione per la sicurezza delle auto

La tecnologia avanza sempre senza sosta ed un nuovo brevetto registrato da BYD potrebbe rivoluzionare il modo in cui teniamo al sicuro la nostra automobile. L'azienda cinese, infatti, ha ideato un sistema che permette di utilizzare la nostra mano in modo unico, consentendoci di aprire e chiudere le porte senza utilizzare alcuni tipo di strumenti aggiuntivo (quale, per esempio, un telecomando).

Un brevetto rivoluziona le auto: apertura delle porte con le vene della mano

BYD Auto, produttore di automobili cinese che opera nel settore dal 2003, ha registrato un brevetto per una nuova tecnologia biometrica che rivoluzionerà la sicurezza delle nostro macchine. Il brevetto, che prende il nome di “Vein recognition device and vehicle“, prevede il riconoscimento delle vene sul dorso della mano, con conseguente bloccaggio e sbloccaggio delle portiere dell'automobile.

Questa nuova tecnologia è composta principalmente da tre diversi dispositivi: un modulo di acquisizione ad infrarossi, un modulo di riconoscimento delle vene ed un modulo dedicato all'alimentazione. Il funzionamento sembra essere piuttosto semplice: il primo modulo ottiene l'immagine del dorso della mano, il secondo confronta le caratteristiche e la disposizione unica delle nostre vene, mentre il terzo si assicura che ci sia energia per alimentare il sistema.

Molto delle auto prodotte da BYD utilizzano la comunicazione NFC per lo sblocco delle portiere e l'accensione del motore, ma questa nuova tecnologia potrebbe completamente eliminare la necessitare di avere strumenti aggiuntivi: basterà la nostra mano e le sue peculiarità ad identificarci e lasciarci entrare.

Ovviamente, si tratta di un brevetto: non è detto che la tecnologia entri effettivamente in commercio sulle auto di BYD. Sarà importante capire quanto funzioni questa nuova tecnologia e quanta effettiva unicità ci sia nella disposizione delle vene presenti sul dorso della mano.

