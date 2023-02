eBay lancia un nuovo Coupon: valido per tutto l’anno e risparmi fino a 300€

Il mese di gennaio ha portato con sé un codice sconto per risparmiare sui prodotti di casa ed ora i primi giorni di febbraio vedono un nuovo protagonista. Il Coupon eBay del momento è valido per tutto l'anno, può essere utilizzato varie volte per utente e permette di risparmiare fino ad un massimo di 300€: ecco come funziona e come trovate le migliori occasioni!

Nuovo Coupon eBay PIT10PERTE2023: come risparmiare fino a 300€ nel corso dell'anno

Il funzionamento del nuovo Coupon eBay è semplicissimo e ricalca quanto visto in precedenza. Il codice sconto è valido su una selezione di prodotti che viene aggiornata costantemente: utilizzando il buono si ottiene uno sconto del 10% fino ad un massimo di 50€. Il coupon – PIT10PERTE2023 – può essere utilizzato fino a 6 volte per ogni utente; ciò vuol dire che sfruttandolo a pieno è possibile accumulare uno sconto di 300€, suddiviso in sei ordini.

Non è necessario affrettarsi per arrivare al massimo risparmio: la promozione durerà fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023. Insomma, avrete tutto l'anno di tempo per utilizzare il nuovo coupon di eBay.

Per riscattare il buono sconto basta aggiungere nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee; prima di effettuare il pagamento bisogna inserire il codice nel campo dedicato per ottenere subito lo sconto.

Volente scoprire i prodotti del momento disponibili con la promo? Allora date un'occhiata alla pagina dell'evento: e non dimenticate che è possibile inserire nello stesso ordine più articoli idonei per ottenere lo sconto massimo di 50€. In questo modo, con sei utilizzi avrete risparmiato la bellezza di 300€ nel corso del 2023.

