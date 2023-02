Non avete ancora aggiornato il vostro iPhone ad iOS 16.3? Fareste meglio a farlo subito

Apple ha da poco rilasciato iOS 16.3, un aggiornamento di sistema che, oltre ad aggiungere qualche piccola novità, risolve una vulnerabilità molto importante. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

iOS 16.3 risolve una grave vulnerabilità di iPhone 8 e successivi

Aggiornare l'iPhone ad iOS 16.3 è importante per svariati motivi. Non solo perché risolve un bug molto fastidioso (che ha coinvolto solo alcuni utenti in possesso dell'ultima generazione), ma anche perché pone fine ad una grave vulnerabilità che compromette la sicurezza di tutti gli iPhone dalla generazione 8 in poi.

Questa vulnerabilità, conosciuta come CVE-2023-23503, avrebbe permesso – e permette tuttora, sui dispositivi che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento – a terze parti di accedere e quindi tracciare la posizione dell'iPhone ad insaputa dell'utente, senza il suo consenso, bypassando quindi le impostazioni della privacy.

Se temete che qualcuno possa spiarvi da lontano, sapendo esattamente dove vi trovate, fareste meglio ad aggiornare il vostro iPhone all'ultima versione disponibile. iOS 16.3 è disponibile sia per iPhone che per iPad per i seguenti dispositivi:

iPhone 8 e versioni successive

Tutti i modelli di iPad Pro

iPad Air 3a generazione e versioni successive

iPad di quinta generazione e successivi

iPad mini di quinta generazione e successivi

Se siete in possesso di un iPhone 8 (o generazioni successive) e non avete ancora aggiornato il vostro smartphone, andate in “Impostazioni/Generali/Aggiornamento Software” per verificare la presenza dell'aggiornamento ad iOS 16.3 e avviarne l'installazione. Infine, se volete scoprire tutte le novità introdotte con l'ultima versione del sistema operativo di Apple, date un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le nuove funzionalità e le implementazioni introdotte su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

