Recensione Smarock S10 Dual Barrel: gli acari della polvere non hanno scampo

I classici aspirapolvere sono preposti principalmente alla pulizia dei pavimenti, nonostante alcuni di essi possano essere anche utilizzati per la pulizia di oggetti più complessi come tappeti, divani e letti. Smarock S10 Double Barrel, invece, mette da parte completamente la pulizia tradizionale per concentrarsi sulla rimozione totale degli acari della polvere dalla superfici più a rischio. Scoprite insieme a noi tutte le peculiarità di questo aspirapolvere!

Recensione Smarock S10 Double Barrel

Design ed ergonomicità

Smarock S10 Double Barrel offre un design “a pistola” con l'impugnatura che dall'alto punta verso il basso. L'aspirapolvere è dotato di un doppio serbatoio e di un terminale aspirante con spazzola rotante che favorisce la cattura della polvere. Il doppio serbatoio consente prima di filtrare e dividere l'aria pulita dalla polvere, che viene poi immagazzinata nel secondo serbatoio comunicante.

Il dispositivo non ha una batteria integrata ma funziona unicamente collegandolo alla corrente tramite filo. Questo ne rende l'utilizzo un po' più limitato, ma il cavo di corrente è comunque abbastanza lungo da permetterci libertà di movimento. Il problema più grande, probabilmente, è rappresentato dalla pesantezza dell'aspirapolvere. Dopo una decina di minuti, il polso risulterà parecchio affaticato dai movimenti effettuati con Smarock S10, richiedendo necessariamente una piccola pausa.

Funzionamento e pulizia

Gli acari della polvere sono piccoli animali aracnidi che vivono nei tappeti, nelle tende, nei materassi e in altri luoghi in cui c'è polvere. Si nutrono di pelli morte e di altre particelle organiche e possono causare allergie agli esseri umani. Smarock S10 Double Barrel si occupa di eliminare questa minaccia alla radica con un triplo sistema di pulizia: aspirazione a 13.000 PA, sterilizzazione UV e ad ultrasuoni e riscaldamento ed umidificazione.

Una volta messo in corrente, il dispositivo sarà pronto ad eliminare ogni traccia di polvere che si annidi sulle superfici. Nei nostri test, abbiamo provato a pulire con Smarock S10 divani e letti la cui pulizia era affidata a metodi più tradizionali. Con nostra grande sorpresa, abbiamo dovuto constatare che la sporcizia e la polvere rimossa con questo aspirapolvere è stata davvero tanta. Tuttavia, non si trattava di normale polvere depositata semplicemente sulla superficie, bensì di sporcizia che si era annidata (nonostante la pulizia tradizionale) all'interno delle fibre di tessuto.

Smarock S10 Double Barrel è dotato di una spazzola da 23 centimetri, con un doppio contenitore per la polvere e la sporcizia che da un lato viene filtrata e dall'altro immagazzinata. Sul fondo dell'aspirapolvere troviamo il sensore preposto alla sterilizzazione con luce UV (253.7nm) e ad ultrasuoni, mentre il lato posteriore emana un calore fino a 55° per eliminare con più efficacia gli acari della polvere.

La pulizia del dispositivo, una volta che i serbatoi sono stati riempiti, è molto semplice: basterà premere il pulsante predisposto all'espulsione del blocco serbatoio per estrarre i filtri e lavare comodamente i pezzi singolarmente. Anche la spazzola può essere smontata tramite la vite in plastica predisposta sul fondo, per una manutenzione che garantirà una vita più lunga all'aspirapolvere.

Recensione Smarock S10 Double Barrel – Prezzo e considerazioni

La prova di questo Smarock S10 ha evidenziato una dura verità: lo sporco che crediamo di pulire con i metodi tradizionali spesso non viene minimamente toccato, annidandosi ancora più in profondità. Questo aspirapolvere, nonostante non sia il più ergonomico sul mercato, offre un livello di pulizia davvero eccezionale se utilizzato sulle superfici morbide come divani, letti e materassi. Il prezzo di listino è di 122€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete portarlo a casa a soli 89.9€. A questo prezzo è davvero un'occasione da non lasciarsi sfuggire!

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il