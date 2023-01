Android 12 è stato un disastro: per fortuna c’è Android 13

Nonostante fosse stato definito “il più grande aggiornamento dai tempi di Android 5.0 Lollipop“, Android 12 si è rivelato un sistema operativo ben lontano dagli standard che ci si aspetta da Google. Annunciato durante il Google I/O 2021 e poi rilasciato a cavallo col 2022, il major update fu veramente “major” e portò con sé numerose novità. La principale fu Material You, che come il Material Design fece all'epoca di Lollipop apportò un grosso cambiamento al motore grafico dell'OS della dodicesima versione di Android. Una graditissima novità, ma che ha arricchito un sistema operativo che si è dimostrato pieno di problemi.

Gli sviluppatori parlano dei grossi problemi che Android 13 ha provocato al mercato mobile

Paradossalmente è stata proprio la serie Google Pixel 6 una delle più colpite dai problemi di scarsa ottimizzazione di Android 12; sicuramente non ha aiutato l'adozione per la prima volta del chip proprietario Google Tensor, ma in questi problemi sono incappati anche altri produttori principali. Che si parli di smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO, Realme, vivo o OnePlus, molti modelli hanno subito ritardi negli aggiornamenti (sia stabili che beta) e/o bug di varia natura; basti pensare che proprio la serie Pixel 6 ha ricevuto in ritardo un aggiornamento, quello di novembre 2021, che ha risolto qualcosa come 100 bug di Android 12. Un altro caso esemplare è quello di OnePlus e OPPO, che in quel periodo era alle prove con l'ormai defunto sistema operativo unificato, alla cui interruzione ha probabilmente influito le problematiche di Android 12.

Fortunatamente, essendo piuttosto simile ad Android 12, il rilascio di Android 13 è andato decisamente meglio per tutti i produttori, basti vedere Samsung che ha già finito il roll-out. La situazione era già migliorata con la correzione di molti problemi avvenuta con l'aggiornamento Android 12 QPR3, e la conseguente rifinitura di Android 13. Ma la vera domanda è: perché Android 12 è andato così male? Come fanno notare gli addetti ai lavori, spesso accade che i major update comportino cambiamenti strutturali tali che alzano le probabilità che qualcosa vada male, ma probabilmente ha influito anche il regime di smart working dell'epoca in cui lavorava il team Android. Ben venga quindi Android 13, anche se per il momento i dati di diffusione non sono incoraggianti.

