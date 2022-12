Xiaomi smonta il mito di riso e dentifricio per riparare il telefono

È peculiare la scelta di Xiaomi di dimostrare al proprio pubblico l'efficacia del riso e del dentifricio quando si tratta di voler riparare il proprio telefono. Potremmo definirlo un servizio pubblico, dato che parliamo di un'azienda che produce e vende smartphone la cui community è quindi sicuramente interessata ad argomenti del genere. Purtroppo può capitare di danneggiare il proprio terminale durante l'utilizzo quotidiano, che si tratti di una caduta accidentale nell'acqua o dell'usura subita dallo schermo.

Riso e dentifricio servono a riparare il telefono? La parola a Xiaomi

I casi più frequenti in cui un telefono si rompe sono sostanzialmente due: quando cade e si rompe lo schermo o quando finisce nell'acqua. Fortunatamente per la collettività, sempre più telefoni iniziano ad avere una certa resistenza ai liquidi, ma può capitare che le infiltrazioni d'acqua finiscano comunque per provocare danni. E in casi come questi, il “rimedio della nonna” più conosciuto è quello di mettere il telefono nel riso, metodo che nasce dalla convinzione che il riso sia in grado di assorbire acqua e umidità. Tuttavia, la dimostrazione di Xiaomi dimostra che pur lasciando uno smartphone fradicio immerso nel riso per 12 ore non provochi alcun beneficio.

Un altro mito da smontare riguarda quello del dentifricio per togliere i graffi dallo schermo. La convinzione della sua efficacia deriva dal potere abrasivo delle paste per l'igiene orale, con cui sarebbe possibile riuscire a eliminare i graffi più superficiali insinuandosi nelle scanalature provocate dall'usura del display, riempendole e occludendole alla vista. Anche in questo caso, però, la tecnica viene smentita nel video di Xiaomi, in cui uno smartphone pesantemente graffiato viene più volte strofinato con abbondante dentifricio ma senza sortire alcun effetto benefico. Inoltre, essendo il dentifricio una sostanza alcalina, perciò rischia di rimuovere lo strato oleofobico dal display, col risultato che non soltanto sarà graffiato come prima ma tratterrà ancora di più sporco e ditate.

