Teclast P30S è il tablet da trovare sotto l’albero di Natale: 50€ di sconto su Amazon!

Cercate un tablet da regalare a Natale? Magari una soluzione pensata per l'intrattenimento, ad un prezzo più che ragionevole? Allora quest'occasione targata Amazon è da cogliere al volo: Teclast P30S è perfetto da trovare sotto l'albero grazie al suo ampio display e alla leggerezza di Android 12!

Teclast P30S è in super sconto su Amazon: ecco come fare per risparmiare

L'ultimo terminale della casa cinese arriva con uno stile sobrio e minimale: il corpo è realizzato in metallo, con un'elegante finitura Sea Blue ed una fotocamera posizionata nell'angolo in alto a destra (affiancata dal flash LED). Frontalmente trova spazio un ampio display IPS da 10.1″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) e rapporto in 16:10. Teclast P30S è mosso da un chipset MediaTek Kompanio 500 (MT8183, octa-core fino a 2.0 GHz) ed è alimentano da una capiente batteria da 6.000 mAh, ricaricabile tramite porta Type-C.

Lato memorie abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage (espandibile fino a 1 TB tramite microSD). Il resto delle caratteristiche comprende una selfie camera da 2 MP, un modulo principale da 5 MP, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS ed un pratico ingresso mini-jack per le cuffie.

Il software è basato su Android 12 ed è presente anche la modalità per i più piccoli: in questo modo i bambini possono utilizzare il tablet senza rischi.

Il tablet Teclast P30S è disponibile su Amazon con spedizione Prime a prezzo scontato: non dovete far altro che cliccare su Applica Coupon presente nella pagina del prodotto ed il prezzo scenderà a 119.9€.

