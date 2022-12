Con questo ferro da stiro Xiaomi Mijia anche stirare sarà un piacere!

Xiaomi Mijia Garment Streaming Hanging Ironing Machine è un ferro da stiro pratico, comodo, sicuro ed efficace, dotato di un asse da stiro multi-angolo che può essere inclinato fino a 90° per soddisfare necessità diverse. Ecco tutti i dettagli di questo fantastico prodotto, adesso in offerta su AliExpress.

Il ferro da stiro con asse regolabile Xiaomi Mijia è una vera salvezza

Xiaomi Mijia Garment Streaming Hanging Ironing Machine sfoggia un design pulito e semplice, come del resto fanno tutti i prodotti a marchio Mijia. Questo ferro da stiro, unito all'asse regolabile e a diverse modalità di utilizzo, può stirare efficacemente qualsiasi tipo di indumento e di qualsiasi stagione, dai tessuti più leggeri a quelli più pesanti.

L'asse da stiro può essere regolato a proprio piacimento grazie ad un'inclinatura fino a 90°: ad esempio, per stirare camicie e indumenti delicati con molte pieghe, si consiglia di utilizzare l'asse in orizzontale, così da facilitare l'intero processo e rimuovere velocemente le pieghe.

Inoltre, Xiaomi Mijia Garment Streaming Hanging Ironing Machine supporta tre diverse modalità di vaporizzazione, ciascuna per un tipo di tessuto diverso. La prima modalità è ideale per gli indumenti in seta, la seconda per il cotone ed il lino e la terza per la lana e il cashmere. Per evitare sprechi e ridurre i consumi, il ferro da stiro Xiaomi bloccherà l'uscita del vapore non appena viene rilevato che si è lontani dall'area di induzione, per poi spegnersi completamente quando non viene rilevato alcun utilizzo per più di trenta minuti. Il serbatoio d'acqua offre una capacità di 2 litri, per un tempo di stiratura di circa 40 minuti.

