I migliori notebook e tablet da regalare a Natale

Siamo nel bel mezzo del mese di dicembre e sappiamo tutti che cosa significa: i più previdenti sono già corsi ai ripari (forse da mesi) mentre quelli di noi più “ritardatari” stanno cominciando a pensare ora ai regali da mettere sotto l'albero. In questa guida all'acquisto in salsa tech vi proponiamo alcune idee regalo per Natale, con i migliori notebook e tablet dal prezzo eccezionale (che ovviamente arriveranno in tempo per il fatidico giorno)!

Natale 2022: le migliori idee regalo per notebook e tablet

Una delle occasioni più ghiotte del momento riguarda Huawei MateBook D 16, in offerta grazie alla promo XMAS Sale dello store ufficiale del brand. Il terminale scende ad un prezzo decisamente super, viste le sue caratteristiche. Parliamo di un notebook dotato di uno schermo ampio da 16″ in un corpo compatto e leggero, equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H supportato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Per quanto riguarda il resto dei notebook e dei tablet perfetti da regalare a Natale, troviamo soluzioni di vari brand e varie fasce di prezzo. Impossibile non citare l'ultimo Honor Pad X8, dispositivo da 10.1″ Full HD+ con tanta batteria e Android 12.

OPPO Pad Air è il primo tablet Global del brand cinese: una soluzione di tutto rispetto, ad un prezzo allettante. Abbiamo poi un notebook CHUWI, sempre il top quando si parla di terminali budget, e ASUS, dove alziamo leggermente il tiro.

