Risparmia sui monopattini elettrici con il Black Friday di NAVEE

La settimana del Black Friday è iniziata ormai da diverse ore, ma sono ancora tanti gli store che propongono le loro offerte con grandi occasioni di risparmio. Grazie a NAVEE, questa settimana, potremo risparmiare su diversi monopattini elettrici per girare liberamente in città senza utilizzare l'automobile.

Tanti sconti per la mobilità elettrica di NAVEE con la settimana del Black Friday

Le offerte di NAVEE iniziano con il modello N65, un monopattino elettrico medio gamma dotato di motore da 500 W in grado di fornire un'autonomia di 65 Km grazie alla batteria da 48V e 12.5 Ah. I pneumatici da 10″ garantiscono una buona tenuta stradale, in grado di affrontare salite anche con il 25% di inclinazione.

Questo monopattino può sopportare un peso fino a 120 Kg, grazie al telaio molto robusto, mentre il freno anteriore con E-ABS garantisce fermate morbide in tutta sicurezza. NAVEE N65 è disponibile in offerta al prezzo di 649€ (invece di 799€).

NAVEE S65, invece, è il modello per chi non vuole compromessi. Questo monopattino elettrico è dotato di motore da 500 W in grado di garantire una velocità massima di 32 Km/h (vi ricordiamo che in Italia la normativa prevede una velocità massima di 25 Km/h, andrà quindi impostato il limitatore tramite App o display di bordo).

Grazie alla potente batteria da 48 V e 12.75 Ah, questo e-scooter offre un'autonomia di 65 Km, permettendo di percorrere i classici tragitti casa-lavoro (o scuola) senza alcun tipo di problema. Grazie alla Smart App connessa con il monopattino è possibile visualizzare tutte le statistiche e le informazioni essenziali. L'offerta su NAVEE S65 ci permette di acquistare questo monopattino a 999€ (invece di 1199€).

Se invece siete alle prime armi, preferirete sicuramente il NAVEE N40: monopattino elettrico con pneumatici da 10″ particolarmente adatto ai paesi o alle piccole città. Con una batteria da 36 V e 10 Ah, questo monopattino è in grado di garantire un'autonomia di 45 Km, mentre il motore da 350 W spinge fino ad una velocità massima di 30 Km/h.

NAVEE N40 può essere piegato e riposto in modo molto semplice e con un peso di 15.5 Kg non è neanche troppo difficile da trasportare. Adatto anche alla pioggia, grazie alla certificazione IPX4. Questo monopattino è disponibile in offerta al prezzo di 549€ (invece di 599€).

Siete pronti ad entrare nel mondo della mobilità elettrica grazie a questi fantastici sconti proposti da NAVEE per la settimana del Black Friday?

