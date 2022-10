iQOO Neo 7 in grande stile: super chip e super batteria

Mai come quest'anno, la serie Neo 6 di iQOO ha sicuramente fatto colpo in termini di qualità e la prossima Neo 7 non può e non deve essere da meno. Questo almeno secondo un leak, dove viene illustrata la possibilità di vedere un chipset molto potente a muovere i prossimi top-mid range del sub-brand di vivo.

Aggiornamento 09/10: un nuovo leak ci svela quale sarebbe il comparto batteria di iQOO Neo 7. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

MediaTek Dimensity 9000+ su iQOO Neo 7? Nuove voci di corridoio

A parlare di questa possibilità è il leaker Digital Chat Station, che ci spiega che il prossimo iQOO della serie Neo opterà per un cambio di passo non di poco conto in termini di chipset. Infatti, egli fa presente che il prossimo Neo 7 dovrebbe essere il primo del brand, tra vivo e iQOO, a portare il Dimensity 9000+. Il che apre sicuramente a tanti scenari interessanti e soprattutto, segna un cambio di passo in termini di hardware per la serie.

Questo perché, almeno fino al Neo 6 SE, iQOO ha sempre integrato un chipset Snapdragon serie 8 nei vari smartphone e quindi ci ritroveremmo una piccola “rivoluzione” che certifica l'ottimo lavoro di MediaTek. A questo, il leaker aggiunge inoltre che il display dovrebbe essere a 120 Hz AMOLED flat, accompagnato da una batteria piuttosto ampia, un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W.

Insomma, tutto lascia presagire che entreremo in una nuova era per quanto riguarda iQOO ma che possa convincere in termini di potenzialità, portando il brand ad un'ulteriore crescita in quello che è il suo mercato principale, cioè quello online.

